Reus viurà les Festes de la Misericòrdia repartida en sis espais

La regidoria de Cultura ha reinventat els actes tradicionals de la festa que estarà marcada per la pandèmia de la covid

Actualitzada 09/09/2020 a les 13:34

La regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Reus ha reinventat els actes tradicionals de les Festes de la Mare de Déu de Misericòrdia per poder celebrar-los amb la màxima seguretat a causa de la pandèmia del coronavirus. Enguany, no hi haurà cercaviles i els actes es distribuiran bàsicament en sis espais diferents per «garantir uns aforaments segurs i responsables», segons ha explicat Daniel Recasens, regidor de Cultura i Política Lingüística. El cartell d'enguany és obra de l’artista reusenca Alina Ballester.Els espais que acolliran el gruix del programa de festes seran el Santuari de Misericòrdia, el Parc de Sant Jordi, Cal Massó, Mas Iglesias i La Palma.Entre els actes que es duran a terme hi ha: des de la celebració del dia de Misericòrdia, el carro dels romanços, el canó de festes, una plantada dels elements festius amb música en viu, el Seguici Petit, i els balls i les danses, entre altres.Els actes tradicionals tindran aforament limitat, tot i que seran gratuïts, i es diferencia entre dos tipus d’elements: els balls i danses, i el que són pròpiament el bestiari i els gegants. Com que la sortida d'aquests últims és incompatible amb les mesures de seguretat de la covid, s'ha optat per fer una plantada a Cal Massó, amb música tradicional en directe. Els balls i les danses si que es podran fer dalt d'un escenari.Recasens ha reiterat que «volem que la ciutat pugui continuar vivint la festa però que la participació aquest cop de les entitats sigui tanta com sigui possible. Espais tancats, majoritàriament a l’aire lliure, que ens assegurin la traçabilitat i la tríada: mans-distància-mascareta. Adaptant-nos a les circumstàncies i les exigències del moment».El programa de les Festes de la Mare de Déu de Misericòrdia 2020 comptarà amb cobla, havaneres (amb el tradicional Tronat que preparen cada any el Grup de Misericòrdies de Reus), espectacles, música tradicional, ballades, entre d'altres.Diumenge 20 de setembre es farà a la plaça del Santuari el 54è Aplec Baix Camp de la Colla Sardanista Rosa de Reus que se centrarà en el concert de les cobles Jovenívola de Sabadell i Reus Jove. La festa però començarà pròpiament el dilluns dia 21 amb el Lliurament dels Guardons de la Ciutat 2020, al Saló de Plens de l’Ajuntament. Aquest serà un acte tancat al públic en general, però es podrà seguir en directe a través de la web municipal www.reus.cat.El 22 de setembre es podrà veure a la plaça Anton Borrell una de les novetats de la festa: un tàndem satíric amb les canonades i versots del Canó de Festes i el Carro dels Romanços. El mateix dimarts i també dimecres es farà una passada de lluïment del Seguici Petit al Mas d’Iglesias.El dijous 24 de setembre, dia de la vigília, es farà una passada de lluïment del Seguici Festiu a la plaça del Santuari. Serà només dels elements que siguin balls i danses, ja que els elements festius estaran plantats a Cal Massó des del 18 de setembre fins al 25 de setembre, amb música tradicional en directe.El dia de Misericòrdia es farà la missa solemne a la plaça del Santuari i amb una novetat, que serà que l’Àliga de Reus oferirà el ball solemne curt a la Mare de Déu de Misericòrdia, un cop acabi la missa i a l’exterior.