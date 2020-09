En marxa un dispositiu a Reus contra un grup dedicat al tràfic de drogues

Actualitzada 09/09/2020 a les 14:02

Deu persones han estat detingudes a Reus en un operatiu policial conjunt entre els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana contra un grup organitzat dedicat al tràfic de drogues. Aquest ha començat a primera hora del matí i s'han efectuat entrades a cinc domicilis i un local comercial dels carrers La Sardana, Wad-Ras, Antoni Aulèstia i Pijoan de Reus.Segons ha pogut saber Diari Més, els agents han fet un registre en una barberia del carrer Wad-Ras i s'han endut dues caixes. El local ha quedat precintat.En les entrades s'han trobat diferents substàncies estupefaents, principalment cocaïna i diners en efectiu. També s’han localitzat armes blanques, un matxet i una pistola elèctrica. A més, s'han detingut sis homes i quatre dones d'entre 18 i 39 anys com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública i de pertinença a organització criminal. Els arrestats són de nacionalitat dominicana, espanyola, veneçolana i colombiana.La investigació per part de la Unitat d’Investigació de Reus va començar fa gairebé aproximadament un any i continua oberta.

L'operatiu ha estat liderat per l'UI de Reus i ha comptat amb la participació d’efectius de la Unitat de Seguretat Ciutadana (USC), Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO), el Grup Especial d’Intervenció (GEI) i la Guàrdia Urbana de Reus.