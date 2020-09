El polilleuger del Joan Rebull de Reus acabarà de construir-se al desembre

Aquesta setmana culminarà la instal·lació de prefabricats de formigó per continuar tancant la coberta

Actualitzada 08/09/2020 a les 21:19

Les obres de construcció del polilleuger annex a l’Escola Joan Rebull s’enllestiran al desembre. Reus Esport i Lleure (Rellsa) es fixa el darrer dia del 2020 com la data límit per haver acabat d’aixecar l’equipament esportiu, les feines del qual van iniciar-se tot just fa un any, a l’agost del 2019. Fonts municipals concreten que «aquesta mateixa setmana està previst que s’acabin de col·locar els prefabricats de formigó» i «es podrà seguir amb el tancament de la coberta». I precisen que els treballs «van sobre el calendari establert» i culminaran «a finals d’any».

De fet, la Junta de Govern va aprovar al juliol una modificació dels terminis de finalització del paquet esportiu que s’està desplegant a través dels romanents de tresoreria de l’exercici 2017, i que també inclou el projecte executiu del pavelló doble del Molinet. L’ajornament de les dates es fonamentava en un informe de Rellsa on «s’indica que, per diverses circumstàncies com ara treballs previs, acumulació de licitacions, finançament i per l’afectació de l’estat d’alarma provocat per la covid-19», entre altres, «s’han sofert demores en l’execució de les diverses accions i ha estat impossible complir el calendari d’execució previst inicialment». En la primera programació, s’esperava poder disposar de l’equipament de cara a l’inici del curs escolar 2020-2021, que es produirà precisament en pocs dies.

El polilleuger del Joan Rebull tindrà una superfície de 2.565 metres quadrats amb una pista poliesportiva de 22 x 44 metres, apta per a la pràctica de les modalitats esportives de sala, inclosos el patinatge i l’hoquei patins. El seu social seguirà la línia dels polilleugers que ja existeixen a hores d’ara a la ciutat, és a dir, amb una distribució de tres franges horàries diferents: horari escolar –per a activitats docents pròpies del centre escolar o, puntualment, dels centres escolars propers–, horari extraescolar –de dilluns a divendres al migdia i en horari correlatiu a l’escolar a la tarda, també per a competicions escolars els dissabtes al matí– i un horari social d’ús esportiu per a projectes i programes municipals, entitats esportives, veïnals i esport obert a tothom –de dilluns a diumenge. Rellsa va contractar la construcció de l’equipament vinculat a l’Escola Joan Rebull per 1.210.321 euros extrets dels romanents de tresoreria de l’exercici 2017 i que es dediquen a generar noves instal·lacions esportives a través d’un pacte assolit al seu moment amb el grup del PSC.

El Molinet, al març del 2021

Per la seva banda, la redacció del projecte executiu del pavelló doble del Molinet va quedar adjudicada a finals de la setmana passada per 52.460 euros i amb un termini d’execució de 20 setmanes. La modificació acordada per la Junta de Govern contempla també que la documentació quedi elaborada a finals de març del pròxim any 2021. Restarà, llavors, construir el Molinet, que anirà a tocar de l’Escola Roseta Mauri, costarà prop de 3 milions d’euros i no té dates. El tercer equipament que completa la inversió dels romanents del 2017, el polilleuger del Cèlia Artiga, es va acabar al juny i s’estrenarà aquest setembre per acollir activitats de l’escola.