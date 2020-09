Adjudicat per 2 milions l'accelerador lineal que reemplaçarà el del Gegant Indi de l'Hospital Sant Joan de Reus

L’aparell, una donació de la Fundació Amancio Ortega, quedarà instal·lat en vuit mesos a l’Hospital

El Servei Català de la Salut ha adjudicat, per un total d’1.999.525 euros, el subministrament d’un nou accelerador lineal que reemplaçarà el que ofereix servei en aquests moments sota la plaça del Gegant Indi, a espais de l’antic hospital. La renovació es realitza a través d’una donació de la Fundació Amancio Ortega. El contracte se l’ha endut l’empresa Varian Medical Systems Iberica SL, que disposa d’un màxim de vuit mesos a partir del moment de la formalització per lliurar la màquina. El nou accelerador lineal es col·locarà al búnquer que ja va construir-se amb aquesta finalitat a l’actual edifici de l’Hospital Sant Joan de Reus.

Tal com va avançar el Diari Més, l’aparell s’adquirirà amb el romanent d’un conveni per la renovació d’equipaments oncològics signat amb la Fundació Amancio Ortega l’any 2017, dotat amb gairebé 47 milions d’euros i que haurà servit per incorporar 18 acceleradors i 43 mamògrafs a diferents centres sanitaris catalans. El romanent es concretava ara en 2,5 milions que Salut ha destinat a dues compres: l’accelerador lineal de Reus –que s’endú la major part del pressupost, uns 2 milions, IVA inclòs– i un TAC per a l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida –que també es va adjudicar ahir, per 494.962 euros, a l’empresa Siemens Healthcare SLU.

La Fundació Amancio Ortega va donar l’estiu passat la conformitat al pas, materialitzat ara. Es treballa amb la previsió que el nou accelerador de Reus pugui estar en funcionament «de cara al 2021», tal con detallaven fonts de Salut al moment d’iniciar-se la licitació.

El més antic de Reus

El del Gegant Indi és l’accelerador més antic dels tres que l’Hospital Sant Joan –que també en té un de quart a Tortosa– gestiona a Reus . Amb la mudança al nou edifici de l’avinguda Josep Laporte –on hi ha els dos aparells restants–, es va decidir deixar el tercer l’accelerador al Gegant Indi però el nou hospital va construir-se ja amb un búnquer preparat per allotjar-hi una altra màquina quan calgués. Per això, l’accelerador que ara es compra es col·locarà a aquest búnquer a l’Hospital Sant Joan, espai que centralitzarà el servei. L’aparell del Gegant Indi té al voltant de 12 anys i estava arribant al final de la seva vida útil. Aquesta màquina en concret havia copat el focus mediàtic al 2018, quan es va decidir aturar-lo durant l’estiu «per qüestions organitzatives». Els acceleradors han passat ara a l’EDP.