L'Ajuntament de Reus estableix mesures per reduir el risc de contagis a les escoles

Cedirà espais municipals als centres escolars, augmentarà la neteja i desinfecció i hi haurà més presència policial

Actualitzada 08/09/2020 a les 13:00

L’Ajuntament de Reus implantarà mesures complementàries per reduir el risc de contagis als centres educatius de la ciutat, coincidint amb l’inici del curs escolar, el pròxim dilluns 14 de setembre. Es reduirà la densitat d’alumnes als espais comuns dels equipaments; es facilitarà l’entrada i la sortida esglaonada dels alumnes als centres; i s'incrementarà la neteja i desinfecció de les escoles.Per tal de reduir l'acumulació d'estudiants als espais comuns, el consistori ha ofert als centres educatius espais municipals per a usos educatius. De moment, s'ha concretat ja amb l’Institut Josep Tapiró, amb qui està prevista la signatura del conveni per a la cessió de l’ús de les instal·lacions del Giny. Les converses amb els centres estan vives i s’aniran concretant segons les peticions, necessitats i possibilitats que vagin sorgint.L'Ajuntament també ha col·laborat en la reorganització de les dependències interiors dels equipaments per reconvertir aules específiques com biblioteca, informàtica o psicomotricitat en aules ordinàries per disposar de més espais i assolir les ràtios d’alumnes fixades pel departament d’Educació.

D’acord a la proposta de la Xarxa d’Escoles Públiques de Reus, l’Ajuntament treballa en el projecte per tal que els centres educatius puguin fer ús de manera prioritària i durant l’horari escolar de places i espais a la via pública.

Entrada i la sortida esglaonada dels alumnes

La Guàrdia Urbana de Reus implantarà les mesures de mobilitat necessàries per garantir la seguretat en l’entrada i la sortida dels alumnes pels accessos alternatius a la porta principal que els centres educatius determinin en els seus respectius plans d’obertura. A més a més, hi haurà més presència policial i dels membres de Protecció Civil per vigilar que no hi hagi aglomeracions.



El consistori també incrementarà el servei de neteja i desinfecció dels centres educatius, d’acord a la normativa vigent i al pla d’obertura específic elaborat per cada centre educatiu.

Les mesures s'han adaptat a la normativa específica i als plans d’actuació elaborats per cada centre educatiu en coordinació amb el departament d’Educació de la Generalitat. Les accions municipals estan coordinades per la regidoria d’Educació, amb la col·laboració de les regidories de Salut i Ciutadania, i de Seguretat, Convivència i Civisme.