Horts de Miró concentrarà els avis de residències que s'hagin d'aïllar

Reus posa a disposició de Salut una planta on allotjar usuaris d’altres centres del Baix Camp que resultin positius per covid-19

El Patronat de la Fundació Educativa i Social (FES) va aprovar ahir preparar la segona planta de la residència d’avis d’Horts de Miró, la quarta de l’edifici que està situat entre els carrers de Maria Antònia París i Aiguanova i que actualment es troba buida i tancada, per «acollir pacients de coronavirus, si arribés el cas». El president de la FES, Daniel Recasens, explica al Diari Més que «s’està fent tot un treball amb la Generalitat per tal de donar lloc a un espai residencial covid», disponible per tal que Salut pugui activar-lo si la pandèmia tornés a entrar en un període compromès.

En detall, i tal com concreta Recasens, la intenció és destinar la planta a allotjar «persones que estan vivint en residències i a les quals, arribats un moment de covid, la seva residència no les pot aïllar». Aquest espai d’Horts de Miró, construït set anys enrere i que encara no s’ha posat en marxa, «en cap cas s’adreçaria a persones crítiques, que evidentment han d’estar a un hospital» sinó a residents que requereixen aïllament.

Un lloc autònom i impermeable

El màxim de places que es podrien arribar a ocupar seria d’un total de 24, tal com explica Recasens, que diu que aquestes «estan esglaonades en dos trams: un de primer amb 8 places i un de segon a partir de 9 places». Així, l’ocupació pot iniciar-se sense haver d’arribar al màxim des del primer instant. En relació a la disponibilitat de la planta «hi ha molta feina avançada», explica Recasens, que precisa que «no és que nosaltres obrim la planta sinó que el que fem és posar-la a disposició de la Generalitat, que ha de considerar si hi ha o no hi ha la necessitat». Ara, «hi ha tots uns serrells per acabar de tancar en qüestions referents a com d’habilitat està l’espai i quin serà el pressupost que tot plegat suposa». Tal com va avançar aquest rotatiu, la superfície podria estar preparada per obrir a finals de mes.

A la planta de residència que ja funciona a Horts de Miró, l’activitat continuarà. Per això, tal com detalla Recasens, «s’ha fet un treball important en els treballs i els processos» i «tot el quotidià està pensat perquè no hi hagi permeabilitat entre una planta i l’altra, ni de personal ni de, per exemple, el menjar». Així, «estaríem parlant de plantes completament independents amb tots els processos impermeables l’una amb l’altra». El president de la FES explica que aquest espai que s’activarà «és autònom» i que «el que es generen són circuits nets i circuits bruts i, a partir d’aquí, hi ha un office propi i tot un funcionament estanc, a banda de la planta de residència que ara mateix està en marxa i que continuarà».

«És evident que la necessitat d’espais covid hi ha sigut des del primer moment i també és una necessitat que s’està desplegant a diferents espais del territori. Per tant, no és una qüestió contingent ni té res a veure amb els nivells de risc ara», precisa Recasens, que diu que «els treballs que s’han aprovat a través del Patronat no van començar fa 15 dies ni 20». En el pitjor moment de la pandèmia, Salut ja havia apuntat la possibilitat de fer ús de les instal·lacions d’Horts de Miró per abordar casos de covid-19, però finalment la iniciativa no es va acabar materialitzant. El projecte en què es treballa ara «va una mica en aquella mateixa línia».

Els avis susceptibles d’acabar emprant aquest nou servei a l’equipament d’Horts de Miró «són usuaris de qualsevol residència de Reus i Baix Camp». Es tractaria de persones grans «que estan en un centre i que necessiten aquest aïllament especial en termes covid». La proposta es planteja com una alternativa conservadora tenint en compte la fragilitat del col·lectiu i, tal com subratlla el president de la FES, sempre tenint clar que «arribat el moment, si hi ha una persona en situació crítica, l’espai adient és l’hospital perquè rebi el tractament de salut que li convingui». «Quan es tracta simplement d’aïllament covid, Horts de Miró pot ser un espai net i segur», conclou, i diu que «portàvem temps treballant perquè aquest espai hi fos a Reus».