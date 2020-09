El brot de l'Hospital Sant Joan de Reus suma 8 positius més i ja en són 34

Actualitzada 08/09/2020 a les 14:10

L’Hospital Sant Joan de Reus ha detectat 8 nous positius per covid-19 entre pacients de l’àrea sociosanitària i de la planta de medicina interna. Amb això, el brot que es va notificar dimarts de la setmana passada i que comprenia 26 persones contagiades en té ara un total de 34, segons dades de Salut. En detall, d’aquests 8 contagis nous que s’han identificat ara, 4 es corresponen amb persones que es troben ingressades al sociosanitari, que ja tenia 14 casos i passa doncs a agrupar-ne 18. Els altres 4 nous contagis són de pacients de medicina interna, on hi havia ja 12 casos i n’hi ha 16 en aquests moments. Entre els nous positius no hi ha cap treballador afectat i, per tant, la xifra d’empleats del Sant Joan que estan en quarantena en el marc del brot continua en 4.

D'aquests 8 nous casos, 2 van ser detectats en un cribratge realitzat al centre hospitalari el passat dia 4 de setembre. Ambdós són pacients de l’àrea sociosanitària. Els altres 6 nous positius de covid al brot del Sant Joan, segons les mateixes fonts, són persones simptomàtiques a qui se’ls hi ha fet la prova PCR.

Arran dels positius detectats, el Sant Joan ha tancat aquestes dues àrees concretes a pas d'acompanyants, que no hi podran accedir per fer visites durant almenys una setmana més. La informació sobre l'estat de salut dels malalts la facilitarà l'Hospital telefònicament als familiars entre les 13 i les 17 h. El Sant Joan ha habilitat també el número 663 044 578, operatiu a partir d'avui entre les 8 i les 20 h., per a l'ús exclusiu de familiars i pacients del sociosanitari i de medicina interna, i mitjançant el qual serà possible intercanviar informació de servei.