Els paradistes del Mercat Central de Reus aproven l'enderroc de parades buides

La negociació pels horaris «està aturada» i els venedors preveuen que les obres a alguns mòduls ajornaran el canvi fins al 2021

Actualitzada 09/07/2020 a les 20:54

Les primeres quatre parades buides del Mercat Central que havien d’anar a terra per, tal com va anunciar l’Ajuntament de Reus fa algunes setmanes, «crear espais comuns lliures, adaptats per a consumir els productes al mateix recinte i ampliar els trams de pas», ja han estat enderrocades. El president de l’associació de paradistes, Ildefons Vidal, valora positivament el pas, que ha fet desaparèixer els números 49, 50, 53 i 54, perquè «no s’utilitzaven i sempre és millor que al Mercat hi hagi moviment i hi hagi vida» i perquè «està bé que s’eliminin espais que es veien tancats i bruts». La supressió d’aquestes estructures, «d’entrada, ja haurà donat més visibilitat a algunes parades» i «que s’hi faci alguna cosa probablement sigui més útil que no deixar-les tal com estaven».

Els paradistes es mantenen a l’expectativa de com s’articularà el sistema per materialitzar la zona de degustació que ha d’ocupar aquests números, el qual planteja l’opció que les mateixes parades cuinin, que algunes de les que ja serveixen aliments cuinats disposin de sistemes per escalfar-los o que s’instal·lin al recinte alguns operadors de bar o restaurant.

El lloc tindrà aspecte de terrassa i varietat de mobles per provocar diferents usos: cadires amb braços i taules fixes, cadires i taules tipus bar, i una barra de fusta amb tamborets. La que ja ha entrat en obres no és l’única illa que es transformarà a curt termini. Els números 167, 168, 171 i 172, que es corresponen amb parades properes a l’entrada pel carrer Sardà i Cailà, també s’enderrocaran i es dedicaran a la mateixa finalitat que els 49, 50, 53 i 54. Les parades que es demoleixen no venien productes i tampoc formaven part del concurs que Reus Mobilitat i Serveis va obrir per omplir les vacants a l’equipament, i que admetia propostes fins el 30 de juny. Als concessionaris actuals, a més, se’ls hi han ofert llocs per ampliar i renovar les seves parades i almenys mitja dotzena han manifestat l’interés per acollir-s’hi. I cal tenir en compte, també, el paper que jugui la superfície abandonada per Caprabo a l’agost del 2019.

Les vendes ‘online’ guanyen pes

Una altra qüestió és la de la modificació dels horaris d’obertura al públic. A principis d’any, l’Ajuntament va anunciar una ampliació de 14 hores setmanals amb el següent dibuix: dilluns de 9 a 14 h., de dimarts a divendres de 9 a 20 h., i dissabte de 8 a 15 h. Els venedors van traslladar una contraproposta al govern poc després. Des de llavors, «no hem tornat a parlar sobre això amb el regidor, tot s’ha aturat», explica Vidal. En una nota de l’Ajuntament al juny, Carles Prats detallava que «abans de finals d’any s’aplicarà la modificació». Fonts municipals consultades apunten que no hi ha novetats en relació a aquesta voluntat.

Com que al Mercat s’hi fan i s’hi faran obres –les parades que s’amplien estan pendents d’iniciar-les–, i les feines s’han de realitzar quan està tancat, els paradistes preveuen que l’aplicació de nous horaris s’ajornarà fins a principis del 2021. I qüestionen que tingui sentit implantar-ne ara un de molt ampli tenint en compte que la COVID-19 ha disparat la venda online dels seus productes.