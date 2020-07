La Casa Navàs torna a lluir el capcer, destruït durant la Guerra Civil

El Mercadal ha fet el compte enrere amb Domènech i Montaner al balcó per descobrir l’element

Actualitzada 09/07/2020 a les 22:19

La Casa Navàs ha descobert aquest dijous la reconstrucció del capcer destruït durant els bombardejos del 1938, una intervenció en què la propietat treballava des del gener i que ha permès que aquesta part de la façana, 82 anys després, «torni a l’estat del dia anterior a que caigués la bomba». L’aspecte final és molt similar al del disseny inicial de Lluís Domènech i Montaner. Ha estat precisament l’arquitecte, a través d’una recreació teatral i des del balcó de la casa, qui avui ha donat l’ordre de retirar la lona –confeccionada pel sastre Josep Maria Casas– que cobria el capcer des del final de les obres. Tot i que l’estrena s’havia previst de forma telemàtica, i s'ha pogut seguir a través de xarxes, desenes de reusencs s'han acostat al Mercadal per assistir a un moment que haurà estat històric. I han pogut ser partícips, també, fent un compte enrere. «Espero que sigui la primera pedra del que està per venir per a Reus», els ha desitjat Domènech i Montaner.

El capcer el formen cinc plafons rectangulars en tres nivells separats per pinacles, generant un triangle sobre l’eix de la tribuna. A partir dels fragments conservats per la família a diferents masos, s’han pogut definir les característiques dels plafons, que estan esculpits amb motius vegetals i dins d’un arc trilobulat, elaborats amb pedra de Vinaixa. L’eix de cada peça el forma una branca amb fulles que, en arribar a la base, gira per definir els dos eixos secundaris. Sota els arcs hi ha una flor de cinc pètals amb una esfera foradada al centre. A banda també hi ha sis pinacles recolzats sobre columnes i un pany llis central que acull un medalló on, igual que es podia veure en l’original, s’ha esculpit ara la data 1904. Les pedres s’han picat a mà, més llises per evitar un fals històric.

Un documental recull el procés

En el transcurs de la inauguració s'ha mostrat el documental curt Casa Navàs. Reconstruint la memòria, enregistrat per Acid Factory i que recull testimonis, entre altres, de l’etnòleg Salvador Palomar, l’escriptor Xavier Amorós, els arquitectes Pau Jansà i Joan Tous, i el conservador Pau Arroyo. Després, un muntatge teatral a càrrec de la companyia Lucky Luke i Les Artistes Locals va tornar a dur Domènech i Montaner (Manuel Barroso) a la Casa Navàs, acompanyat d’un dels picapedrers (Benjamín Miguel) i la seva xicota (Irene Benavent) per mostrar l’interior de la joia modernista. La directora de Casa Navàs, Sílvia Sagalà, s'ha mostrat «molt contenta» en aquest «moment tan emocionant» i agraïa «l’escalf de la gent a la plaça». Dissabte, l’edifici torna a obrir-se a visites.