Gaudí Reus Golf Club tindrà un camp de 'footgolf' i s'obre als turoperadors

La SL Club Golf Reus, que ha adquirit l’antic Golf Aigüesverds, invertirà 2 MEUR en la reforma total del complex per reflotar-lo

Actualitzada 09/07/2020 a les 08:04

L’antic Club de Golf Reus Aigüesverds inicia una nova etapa, ara com a Gaudí Reus Golf Club, amb una inversió de prop de dos milions d’euros que repercutirà en la reforma pràcticament íntegra de les instal·lacions a tres anys vista. «Volem arribar a ser un dels millors camps d’Espanya», explicava ahir el president Felipe Giménez, al capdavant de l’SL Club Golf Reus, el grup de socis que han adquirit ara l’entitat per reflotar-la després del concurs de creditors en què aquesta havia entrat al 2015.

Giménez i el seu equip busquen «obrir-nos del tot a la ciutat» per tal de «recuperar jugadors que s’han perdut i atraure’n de nous», i es fixen l’objectiu d’incrementar la xifra d’abonats per situar-se en uns 400 «a través d’opcions molt flexibles». Més enllà de les fronteres locals, «volem captar turoperadors de golf i pensem que podem ser una destinació important, especialment pel públic nòrdic», apuntava el president. La intenció és «englobar l’esport i el turisme en una experiència d’oci».

De moment, màquines i operaris treballaven ahir en la posada a punt de l’accés al recinte i de la casa club, entre altres dependències. Els vestidors s’han renovat, així com la recepció i el bar, i al camp «s’ha fet una ressembra dels camins», que abasten unes 60 hectàrees de les 70 de què disposa el complex, el qual acumula 30 anys d’història i compta també amb piscina, gimnàs, cinc pistes de pàdel, camp de pitch & putt i espais per a esdeveniments. En aquest sentit, «estem receptius a actes culturals», afegia Giménez. Entre les innovacions que el Gaudí Reus Golf oferirà als seus usuaris hi ha «un camp de footgolf, que és un esport que fusiona el futbol i el golf, consistent en introduir la pilota de futbol a un forat en el menor nombre de xuts, i que està creixent a tot el món». També es col·locarà, al camp d’entrenament, un particular sistema de toptracer que «mesura diversos paràmetres de la trajectòria de la pilota», i serà possible «jugar virtualment a camps del món sense sortir d’aquí», tal com detallava Roger Jordana, gerent de l’entitat. La superfície de gespa es regarà amb aigua procedent de la depuradora municipal i «en donarem un excedent als pagesos de la zona».

Al desenllaç d’un procés concursal on les intervencions al golf van limitar-se al manteniment, la intenció de Club Golf Reus ara és fer del Gaudí Reus Golf Club «una referència». Avui a partir de les 19 h. se celebrarà la inauguració oficial del nou projecte a través d’un acte que és obert a tothom.

L’Open Ciutat de Reus, dissabte

Per arrencar, aquest dissabte 11 de juliol es disputarà el 1er Open Gaudí Golf Club - Ciutat de Reus, una cita que «ha superat tots els rècords» i que «acumula ja al voltant de 200 golfistes inscrits», entre els quals hi ha participants de diferents procedències. A més, durant els pròxims 15 dies, «tindrem un professor a disposició de qualsevol que vulgui venir a viure un petit bateig i iniciar-se en la pràctica d’aquest esport, que és per a totes les edats», precisava ahir Felipe Giménez. Per això, un altre dels propòsits és impulsar la vessant d’escola. El president detallava ahir, vinculat a la mateixa qüestió, que «hi ha dos estigmes que cal trencar: el golf no és un esport d’elit, és el quart en llicències a Espanya, i el reg nosaltres el fem 100% amb aigua de la depuradora».