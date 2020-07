El Tomb de Reus vol que el centre de la ciutat passi a ser una APEU pionera

L’associació planteja que els negocis paguin contribució per generar «una zona amable per als clients»

El Tomb de Reus proposarà convertir la seva zona més directa, el tomb de ravals i l’entorn immediat, en una de les primeres Àrees de Promoció Econòmica Urbana (APEU) a Catalunya. El president de l’entitat, Jacint Pallejà, va comparèixer ahir, l’endemà que la Generalitat aprovés l’avantprojecte de llei que regularà la qüestió, per explicar que aquest és un dels objectius que l’entitat es fixa.

Una APEU, tal com Pallejà recordava, és «una eina de treball» que «fonamentalment està destinada a millorar el món del comerç, l’hostaleria i els serveis a la ciutat» i que dona lloc a un sistema de funcionament «similar al que tenen ara mateix El Pallol i La Fira Centre comercial: hi ha un projecte anual de treball, obligatori per a tots els establiments que hi estan presents». Un cop constituïda l’APEU, els negocis, locals, solars o altres ubicats dins dels seus límits han de contribuir econòmicament a aquest projecte i, així, acorden accions conjuntes i progressos a la zona que es fan amb totes les aportacions. Traslladar la fórmula al carrer «era, fins fa poc, impossible per motius legals».

En l’escenari actual, i a falta que la normativa quedi definitivament tancada, les alternatives per promoure una APEU són tres: que ho sol·licitin un 25% dels establiments, que ho faci l’Ajuntament o que qui posi la iniciativa damunt la taula sigui una entitat comercial amb més de 5 anys d’història, com és el cas d’El Tomb de Reus. Després, la proposta s’ha de sotmetre a l’«aprovació del municipi, dels titulars dels locals a la zona on s’operi, i a una segona acceptació per part del ple, i cada any s’han de retre comptes». Una APEU «pot facilitar la promoció de la zona, millorar la qualitat de l’entorn, desenvolupar accions sostenibles, consolidar un model de ciutat, incrementar la competitivitat de les empreses, afavorir la creació d’ocupació i, fonamentalment, tal com busquem, aconseguir una zona amable per als nostres clients».

«Mentre recordem el centre comercial dels avis, volem posar al dia el que hem heretat dels pares i lliurar amb orgull als nostres fills el nostre estil de vida mediterrani», apuntava ahir Pallejà, que deia que «en un moment en que el món dona moltes alternatives als nostres clients, nosaltres els hi hem de fer la vida millor». En detall, l’espai geogràfic on El Tomb de Reus vol operar es concreta «en principi, en l’actual zona d’El Tomb, i amb això parlem del tomb de ravals, passant entre les dues llibreries i vorejant la plaça de la Llibertat, fins al carrer Gaudí, tot el carrer Ample i la plaça del Víctor, Prat de la Riba fins al Mercat i cap al carrer Sant Joan agafant un bocí del carrer Sant Joan».

Que no ho costegin tot uns pocs

El Tomb ja treballa en un projecte a tres o cinc anys i afronta, a partir d’ara, «molta feina». Les aportacions dels negocis les gestionaria una entitat específicament configurada amb aquesta finalitat i anirien dedicades a generar campanyes per desenvolupar el projecte inicialment acordat. En aquest cas, Pallejà precisava ahir que «hi ha l’obligatorietat de contribució econòmica però no l’obligatorietat d’associar-se». Ara, la voluntarietat de les aportacions, «fa que a la mateixa zona hi hagi molta menys gent que paga que la gent que no», cosa que implica que «el que es fa és vàlid per tots però només una part ho costeja». El «gran fet de l’APEU» és «poder actuar com les grans superfícies i enriquir el que nosaltres tenim, amb els seus mateixos drets». En el cas de Reus, el projecte, tot i que «encara és aviat», giraria a l’entorn de «la millora de l’entorn urbà, el màrqueting, serveis als usuaris, suport al desenvolupament dels negocis i sostenibilitat». A la pràctica, això podria traduir-se en disposar de lavabos per al públic en general, sala de lactància, paqueteria i objectes perduts, zona de càrrega de telèfons. De qualsevol forma, l’aportació econòmica «ha de tenir un valor pactat».