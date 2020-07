El govern de Reus elabora un pla de prevenció per afrontar un possible rebrot

Actualitzada 09/07/2020 a les 08:55

L’Ajuntament ha iniciat l’elaboració d’un nou pla de prevenció i gestió del risc que «aglutina accions i mecanismes davant d’un possible rebrot» de coronavirus, tal com detallava ahir el regidor de Salut, Òscar Subirats. Amb l’aprenentatge a marxes forçades que ha exigit la COVID-19, el pla també respon a la intenció d’«anticipar-nos a futures pandèmies».

L’alcalde de Reus, Carles Pellicer, apuntava ahir que «el virus segueix aquí, hi és, pot haver-hi rebrots i cal tenir-ho present» i destacava la importància «que la ciutat es prepari» després que episodis com el de Lleida hagin posat en alerta el territori. Amb tot, tal com puntualitzava, «Reus ha patit una afectació menor en relació a altres municipis i està per sota de la mitjana». Per la seva banda, la vicealcaldessa, Noemí Llauradó, precisava que el document «està en fase d’estudi» i aglutinarà procediments en diferents àmbits. La previsió amb què treballa el govern de la ciutat és que el nou pla de prevenció estigui enllestit «cap a la tardor» tot i que «si es donés un rebrot abans, també tindríem la capacitat per respondre».

Sobre el pla, Subirats recordava que «la situació de COVID-19 ha posat en tensió els nostres serveis» i «ha tingut efectes a tots els nivells». El document que prepara l’Ajuntament serà «el fruit del treball del conjunt de la societat reusenca» i «apel·la, també, a la responsabilitat de la societat».

El pla de treball es teixirà a partir de tot un seguit de sessions amb diferents sectors de la ciutat que «tindran ocasió d’aportar les seves consideracions, així com possibles millores a aplicar de cara a un futur immediat». Hi prendran part, entre altres, treballadors municipals de diferents departaments per tal de debatre i reflexionar sobre com el model de ciutat ha de transformar-se, membres del Comitè d’Emergències Municipals o persones a títol individual en representació de sectors com l’econòmic, el comercial, el cultural i el social. «La COVID-19 ens ha afectat a tots i les vivències i experiències en diferents camps ajudaran», tal com afegia el regidor de Salut.

Lleida «ens ha posat en alerta»

«El món torna a rodar però no sabem què ens depara», valorava Pellicer sobre el context del coronavirus, i subratllava que «fa quinze dies semblava que hi havia una situació normalitzada però el cas de Lleida ens posa en alerta a tots». Per això, «volem anticipar-nos a situacions que puguin esdevenir». Al seu torn, Llauradó apuntava que «és molt important que tornem a sortir però hem de ser prudents i extremadament responsables».