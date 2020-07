L'Ajuntament de Reus obre una nova licitació del servei de recollida de brossa

El plec incorpora els canvis exigits pel TCCSP i el concurs, amb mig milió més de pressupost, admetrà ofertes fins l’11 d’agost

Actualitzada 07/07/2020 a les 21:44

El servei de neteja de l’espai públic i recollida de residus municipals, gestió de les deixalleries i explotació de la planta de voluminosos de la ciutat va tornar a sortir a licitació pública ahir, amb un pressupost de 13,7 milions d’euros. El concurs l’obre l’Ajuntament de Reus per segona vegada, després que Fomento Valencia Medioambiente i FCC Medio Ambiente recorreguessin davant del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (TCCSP) els plecs d’un primer procés engegat durant l’octubre del 2019.

La nova documentació ha incorporat, per tant, les modificacions exigides pel TCCSP –que va desestimar, amb tot, la majoria de les pretensions d’ambdues empreses– en matèria de justificació dels criteris d’adjudicació, criteris d’adjudicació automàtics, models de presentació d’ofertes i criteris per apreciar l’anormalitat o temeritat de les ofertes. Disposa de 500.000 euros més en relació a la primera licitació i admet ofertes fins aquest pròxim 11 d’agost. L’adjudicació hauria de produir-se, per tant, entre finals d’any i principis del 2021, si no apareix cap altre entrebanc.

En quatre lots

El contracte preserva la durada de 10 anys que ja es va establir d’inici i està dividit, com l’anterior, en quatre lots: serveis de neteja de l’espai públic i serveis de recollida de residus; gestió i manteniment de les deixalleries; gestió, explotació i manteniment de la planta de voluminosos; i integració tecnològica. El primer és el que s’endú la major part del pressupost, dotat pràcticament amb 12 milions. Els lots corresponents a la gestió i manteniment de les deixalleries i la planta de voluminosos estan reservats a centres especials d’iniciativa social.

El tràmit, que també ha resultat afectat per la paràlisi pròpia de la COVID1-9, va quedar desbloquejat en la sessió de ple del passat 19 de juny i s’activa ara. La documentació detalla que la durada de 10 anys és «sense possibilitat de pròrroga per a cadascun dels lots». L’actual plantilla serà subrogada. L’impuls a una nova licitació resultava una qüestió reclamada pel Comitè d’Empresa d’FCC, que en els darrers mesos ha denunciat reiteradament l’estat precari en què es troba la major part de la flota de vehicles, on s’han declarat recentment diversos incendis que han generat preocupació entre els treballadors.

Contenidors amb targeta

En una nota coincidint amb l’aprovació de la qüestió al ple del juny, l’Ajuntament detallava que, amb el nou contracte, es renovarà tot el parc de contenidors de càrrega lateral. Els licitadors proposaran alternatives per zones amb dificultats per col·locar contenidors així com d’una de sistema de recollida porta a porta, com a prova pilot. També es farà una prova amb contenidors i identificació d’usuari. L’Ajuntament de Reus ha formalitzat una proposta a la convocatòria de Fons FEDER sobre innovació en l’àmbit de la gestió de residus per tal d’ampliar aquesta acció i «aplicar un sistema integral» per tal de «disposar d’illes intel·ligents» que permetin recollir dades sobre quant i com reciclen els reusencs i afinar així les accions de promoció de la separació de residus entre la ciutadania. La mesura aniria de la mà del «desplegament d’una nova ordenança que bonifiqui aquells veïns que més reciclen, de manera que qui compleix més pagui menys impostos».

També a través del nou procés de licitació, tal com precisava l’Ajuntament, s’augmentarà el nombre de contenidors de selectiva i es reduirà els de resta. Tots els contenidors hauran d’estar identificats i s’instal·laran sensors de capacitat en alguna fracció. Es preveu un servei de pre-recollida per evitar impediments en el moment de la recollida i assolir una major separació de fraccions selectives, i un Servei de repàs d’ubicacions de contenidors i papereres de tarda. Així mateix, es faran campanyes de sensibilització i educadors a peu de carrer per fomentar la implicació de la ciutadania en la recollida selectiva.