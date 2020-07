L'accessori de la temporada d'estiu 2020

Un reusenc ha ideat una gamma de cordons per a les mascaretes i ja n’ha venut prop de mig miler

Actualitzada 07/07/2020 a les 21:21

La mascareta és obligatòria en determinades circumstàncies i, per tant, l’hem de dur sempre amb nosaltres. Però que passa quan no la portem posada? Les opcions passen per desar-la a la bossa, deixar-la penjant del colze o de l’orella o, simplement, deixar-la al damunt de la taula si estem en un bar o un restaurant. Com a resultat, molts l’acaben perdent o amb el risc de contaminar-la. Per resoldre aquest problema el reusenc Esteve Roca Genovés ha ideat un producte senzill i efectiu: el COMA (suma de les paraules Cordó i Mascareta), que no és més que un cordó, similar al de les ulleres, que permet dur la mascareta còmodament penjada quan no la portem posada.

«La idea se’m va acudir durant el confinament, quan hi havia temps per pensar de tot», explica l’Esteve. La inspiració, admet, la va treure de la pel·lícula A dos metros de ti, en què es parla de la fibrosi pulmonar i un dels protagonistes fa servir un producte similar. La singularitat del COMA, però, és el seu disseny. El cordó es fabrica en diferents colors, perquè cadascú pugui personalitzar la seva mascareta, i s’acompanya d’una peça de fusta amb el logotip gravat. I tot plegat, detalla el seu ideòleg, fet a Reus.

El cordó per a mascareta es comercialitza únicament a través de la pàgina web de la marca (https://comabrand.es) i té un preu de 9,99 euros. Es va posar a la venda a principis del mes de juny i ja n’han venut prop de mig miler, que a més s’han repartit per tot Espanya.

L’Esteve Roca, que va estudiar ADE i té un MBA, assegura que aquesta iniciativa li ha servit per posar en pràctica els coneixements apresos durant els estudis. El projecte ha tirat endavant amb el suport dels seus pares, dos dels seus germans i la seva xicota. Un equip, assegura l’emprenedor reusenc «sense el qual no hauria estat possible i al qual estic molt agraït».

Vist l’èxit, a COMABrand ja estan treballant en un nou producte, que possiblement es llençarà al mercat d’aquí a un parell de setmanes, i que està relacionat amb la indústria tèxtil. «Aviat presentarem les nostres samarretes. Volem aprofitar la marca que hem creat, i gràcies a la qual hem aconseguit arribar a molta gent a través de les xarxes socials. Més endavant ja veurem, de moment no tenim un camí marcat perquè no ens esperàvem la tirada que estem tenint», afirma l’Esteve.