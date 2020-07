Martín: «Hi ha hagut un divorci entre el govern i la ciutadania de Reus»

El PSC lamenta la gestió «grisa i sense ambició» en el primer any de mandat de JxR, ERC i Ara Reus

Actualitzada 07/07/2020 a les 20:32

Els primers 12 mesos de govern de Junts per Reus, ERC i Ara Reus han servit al PSC per «comprovar que disposar de majoria no significa disposar d’un instrument bo per a la ciutat» i «constatar que hi ha hagut un divorci entre el govern i la ciutadania de Reus com no s’ha vist mai». El portaveu socialista, Andreu Martín, i els seus cinc companys de grup han fet avui dimarts balanç públic d’aquest any de mandat on «ha quedat molt clar que la visió de ciutat del govern és completament irreal i la seva suposada bona gestió és totalment fictícia». El PSC lamenta que «les majories no són bones si qui les integra no té cap intenció de posar les persones al centre» i critica la decisió de tancar el Mercat del Carrilet, les queixes per inseguretat al barri de la Sardana, la redefinició de la mobilitat al nucli «fent veure que té el suport de tothom quan no hi ha les enquestes» o la fórmula amb què s’ha desenvolupat una Festa de Sant Pere on «no s’ha comptat amb tots».

Com que «el PSC és un partit de govern», el grup s’ofereix ara a «fer de consellers matrimonials». Per això, en aquest temps, l’equip que formen Hèctor Fort, Ana Martínez, Sandra Guaita, Daniel Marcos i Carmina Pozuelo, amb Martín al capdavant, ha presentat un total de 16 propostes de resolució i mocions al ple, el 50% de les quals han prosperat. El cap de l’oposició apunta que «el vot en contra del govern ha fet, en algunes ocasions, que no s’aprovessin iniciatives favorables per a la ciutat» tot i que «ja sabem que superar una proposta amb el suport del govern tampoc vol dir res». Recorda, alhora, que «quan no estaven en majoria, ja actuaven com si fos així; i ara que sí que ho estan, en algunes qüestions en les que hem estès la mà ens han dit que no som necessaris». Amb tot, els socialistes aposten per «una oposició constructiva», igualment conscients que la COVID-19 ha donat lloc a un escenari complicat.

L’Hospital, el Carrilet i la brossa

El PSC rebutja la determinació de «regalar l’Hospital» perquè «és fruit de la mala gestió, la incapacitat i la deixadesa del govern» i perquè «desprendre’s d’una empresa municipal, patrimoni de tots els reusencs i reusenques, és negatiu i molt trist». Destaca, també, els «preocupants índexs de reciclatge» i el «disbarat» de la pujada d’impostos, que qualifica com «un cop baix a la ciutadania». També que «no s’ha construït ni un sol habitatge social tot i que l’alcalde va prometre que se’n farien 1.000 aquest mandat». El grup valora, igualment, que «l’ordenança de civisme prohibeix i sanciona» i que «les modificacions que proposa el govern no aposten per millorar la convivència a la ciutat». Al mateix temps, reclama «un nou servei de recollida de la brossa ja i intensificar la neteja dels carrers davant les queixes que rebem dels veïns» així com que «es posi solució al desgavell en l’àmbit educatiu i a les desigualtats entre centres que han provocat els seus criteris. Els socialistes insisteixen en la irracionalitat del tancament del Mercat del Carrilet i es pregunten «per què no s’ha fet una consulta per preguntar a la ciutadania si volen que continuï o no?».

«Fan mal a la institució»

En relació al rol que ha jugat ERC a l’execució, i al pes que els seus regidors li atorguen, Martín ha expressat que la formació que lidera Noemí Llauradó ha «apuntalat un govern conservador, ranci i oposat al seu ideari d’esquerres a canvi del lluiment d’un càrrec públic i amb una estratègia comunicativa d’acumulació de fotos». Sobre el PAM, el socialista ha valorat que «Reus no en té» i ha dit que «no hi ha cap planificació ni a quatre ni a deu anys vista». La gestió «grisa, poc ambiciosa i sense capacitat per transformar la ciutat» que el PSC atribueix a Junts per Reus, ERC i Ara Reus «fa mal a la institució i això ho acaba pagant la ciutadania».