Els Mossos d'Esquadra detenen in fraganti dos homes quan estaven robant en un bar de Reus

Els lladres han estat sorpresos a l’interior de l’establiment i un d’ells s’ha encarat als mossos en l’intent de fugida

Actualitzada 07/07/2020 a les 19:39

Agents de la Policia de la Generalitat- Mossos d’Esquadra han detingut aquesta matinada a Reus dos homes de 25 i 27 anys, de nacionalitat marroquina i veïns de Reus, com a presumptes autors d’un delicte de robatori amb força.Els fets han passat avui vora les 05.05 h quan els Mossos d’Esquadra han estat alertats perquè dues persones estaven robant en un bar situat entre l’Avinguda President Macià i el carrer Ramon J. Sender de Reus.Una vegada han arribat al lloc, la patrulla ha escoltat sorolls que provenien de l’interior de l’establiment i han observat com la persiana estava mig apujada.Acte seguit, els agents han accedit a l’interior del bar i han sorprès dos homes que portaven dues llanternes. Llavors, un dels lladres, que portava a la mà una clau anglesa, ha intentat fugir encarant-se amb un dels mossos motiu pel qual l’han arrestat pel robatori amb força.Així mateix, els agents han localitzat l’altre lladre amagat en el mobiliari del bar al qual han acabat detenint pels mateixos fets.En l’escorcoll dels detinguts han intervingut un pany trencat, un tornavís, un telèfon mòbil i una bossa amb diners en efectiu. A més, han observat com hi havia la màquina escurabutxaques al terra amb monedes al seu voltant i un pany trencat.Els detinguts, que acumulen entre els dos 24 antecedents policials majoritàriament per delictes patrimonials, passaran en les properes hores a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Reus.