El Pla de Barris de Sol i Vista només ha gastat 1,8 de 12 MEUR disponibles

Generalitat i Ajuntament tanquen ara el programa, replantejat fa uns anys, i els veïns lamenten que «s’ha perdut temps i diners»

Actualitzada 06/07/2020 a les 20:34

L’execució del Pla de Barris de Sol i Vista i Immaculada quedarà definitivament aturada en un 14,6% de la inversió que es va preveure als seus inicis, una dècada enrere. El termini amb què l’Ajuntament de Reus comptava per justificar obres realitzades en aquest marc va finalitzar el 9 de juny i fonts de Territori detallen al Diari Més que el consistori «ha proposat tancar el programa d’intervenció integral amb una subvenció de 915.253 euros que correspon a una despesa notificada d’1.830.503 euros». El Pla de Barris de Sol i Vista i Immaculada va començar a desplegar-se l’any 2009 i comptava, d’entrada, amb un pressupost total de 12.387.205 euros entre l’Ajuntament de Reus (50%) i Territori (50%). S’han deixat de destinar a aquest objectiu, per tant, més de 10,5 milions que sí que van contemplar-se en un primer moment.

El marge de materialització de projectes beneficiaris d’ajuts de la Llei de Barris en la convocatòria 2009 va acabar al desembre del 2019, després que la Generalitat descartés una nova pròrroga als terminis.

Valoració positiva d’Urbanisme

La regidora d’Urbanisme, Marina Berasategui, expressa que «valorem positivament el que ha representat aquest projecte per a Reus» i diu que «de fet, gràcies a la Llei de Barris s’ha pogut actuar en diverses zones de la ciutat que requerien d’intervenció i de tot un seguit d’actuacions en l’àmbit urbanístic». «Ha estat un projecte ambiciós que ens ha permès tirar endavant una necessària regeneració de diferents indrets, inicialment al barri del Carme, i després a Sol i Vista i Immaculada», conclou.

La concurrència a la convocatòria 2009 d’ajuts vinculats a la Llei de Barris va tramitar-la el govern de Lluís Miquel Pérez. El projecte incloïa un total de 35 actuacions que havien de consumar-se entre el mateix 2009 i l’any 2013, i preveia el gruix de les obres a partir de 2012. La crisi econòmica i la seva incidència sobre l’administració local, de la qual Reus no va quedar al marge, així com l’anunci de la Generalitat, l’any 2011, que li seria «realment difícil» fer els pagaments de projectes de la Llei de Barris i les protestes veïnals per expropiacions programades van portar a replantejar el Pla de Barris d’Immaculada i Sol i Vista coincidint amb l’accés de Carles Pellicer a l’alcaldia. Alhora, es va assolir un acord entre Ajuntament i Generalitat per limitar l’abast del Pla. Per això, en els darrers temps la voluntat del govern reusenc no ha estat la de completar el pressupost inicial. Entre 2017 i 2019, el govern ha tirat endavant, entre altres, la renovació de la xarxa de sanejament i aigües de Sol i Vista; la reforma dels carrers Entença, Almirall Requesens i trams de Roger de Llúria i de Nelson Mandela.

Les AAVV volen més actuacions

La presidenta de l’Associació de Veïns de Sol i Vista, Anabel Castaño, sosté que «cal continuar amb les actuacions» tot i que el Pla de Barris expiri i diu que «la unió dels barris amb el centre, una de les qüestions més importants, no s’ha fet». Això preocupa davant situacions com la que ha plantejat la COVID-19, en la qual la manca de serveis a la zona «ens ho va fer tot molt difícil durant el confinament i vam patir perquè estem aïllats i els busos feien serveis mínims». Sol i Vista reclama que s’intervingui a la riera, on l’associació apunta problemes de plagues. El barri se sent «desatès» i ha hagut de reclamar a l’OAC, fins i tot, «les papereres de les darreres obres, que no s’han posat».

Al seu torn, al capdavant de l’Associació de Veïns d’Immaculada, Esperanza Torrijos es mostra contenta amb la part que s’ha fet al barri, que «ha quedat molt bé i ha estat una reforma», però diu que «s’ha gastat molt poc i feia falta més». Reclama que es materialitzi la unió amb el centre, explica que «ens fa molta ràbia que s’hagi perdut temps i diners» i lamenta que «hi ha hagut fons per a altres projectes però no per aquest».