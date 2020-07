Manel i Sopa de Cabra actuaran a 1a edició de Lo Submarino Summer Fest de Reus

Els organitzadors busquen també que el cartell sigui capaç d'atreure públic d'altres localitats de la Costa Daurada o estiuejants de la zona. «És un granet de sorra més per ajudar a subsistir al món de la música en directe en moments de grans dificultats», ha dit Bladé.Les entrades surten a la venda aquest dilluns a través de la plataforma Entradium i al web de la sala de concerts Lo Submarino de Reus.Manel actuarà el dijous 23 de juliol, Doctor Prats ho farà el divendres 24, Sopa de Cabra seran els protagonistes de la nit de dissabte 25 amb l'estrena al Camp de Tarragona del seu últim àlbum La gran onada, i diumenge 26 tancarà el Pot Petit. Els grups locals Plombiers i Radio Reggae també actuaran al festival, els primers ho faran abans de Manel i els segons prèviament a l'actuació de Doctor Prats.L'aforament del recinte estarà limitat a 800 persones per cada dia del festival i se seguiran totes les mesures de seguretat i prevenció per evitar contagis per la covid-19.L'accés i el desallotjament dels espais es farà de manera esglaonada i sota control del personal d'acomodació per garantir la distància de seguretat. La informació dels concerts estarà únicament disponible en línia, l'ús de la mascareta serà obligatori durant els concerts i s'haurà d'arribar amb un mínim de 30 minuts d'antelació per facilitar l'entrada.