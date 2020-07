Els marxants de Reus es quedaran amb el 75% de parades definitivament

Els venedors ambulants han tornat avui dilluns al Mercat Central després de gairebé quatre mesos absents

Actualitzada 06/07/2020 a les 20:21

El Mercat Central de Reus ha acollit avui dilluns el mercat de marxants després de gairebé quatre mesos sense fer-ho com a mesura de seguretat per evitar possibles contagis de la COVID-19. Ara, amb l’entrada de la «nova normalitat», el mercat de marxants ha tornat a la capital del Baix Camp però ho ha fet amb un 75% dels paradistes, una reducció que s’aplicarà definitivament, i aquests han reduït lleugerament l’espai de cada punt de venda per poder acollir el màxim de parades possibles. A més, cadascuna d’elles disposava de gel hidroalcohòlic per les mans i cartells en els quals recomanaven l’ús de mascaretes per evitar possibles contagis.

«Al començament, des de l’Ajuntament només volien un 40 o 50% de les parades, però al final hem aconseguit un 75%», explica Juan Benítez, president dels marxants TGN, qui afegeix que «hi ha molta gent que s’ha quedat fora i ara no era el moment». De fet, aquesta retallada de parades sembla que serà definitiva segons exposa el secretari dels Marxants de la província de Tarragona, Lluís Salvat, qui diu que «pel que ens han transmès des de l’Ajuntament sembla que aquest canvi serà definitiu, hi haurà molta gent que cregui que ara no era el moment o que no és correcte fer-ho, però serà el consistori el qui hagi d’explicar per què ho ha fet». En aquesta línia, Benítez defensa que «al desembre s’hagués pogut regularitzar, ara l’important era que vinguessin tots a vendre després de quatre mesos tancats».

Aquelles parades que no han pogut tornar a la venda ambulant a Reus ha estat perquè acumulaven deutes anteriors al 2018 i s’han quedat fora o en una llista d’espera per si algun venedor retira la seva parada. Aquells que han pogut tornar al mercat, han vist com la jornada ha estat fluixa, però tots confien que dimecres, al Carrilet, i dissabte, al Mercat Central, vingui més gent. «Aquests mesos han estat molt durs, hem perdut les inversions de gènere que havíem fet per la primavera, estem contents per tornar», exposava Raquel Alonso, una de les paradistes. César Camuñas deia que «hi ha poc moviment, però un espai per a clients molt més ample que abans».

Entre les parades hi havia els dos metres de separació que, per guanyar terreny, van establir amb barreres de productes que venien o amb para-sols, per no limitar més els espais. «Demanem tornar a cost zero durant el 2020 per poder mantenir i reactivar els negocis i pagar deutes endarrerits», defensa Benítez, qui remarca que «hem tornat amb greus problemes de gènere, amb deutes», per això demanen aquesta ajuda del consistori que ha decidit prorrogar els pagaments dels paradistes fins passat l’estiu.