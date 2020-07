Els locutoris de Reus augmenten de 5 a 20 euros el cost de la cita prèvia pel NIE

Alguns ciutadans denuncien aquesta pujada del preu per una gestió que és gratuïta a través d’Internet

Actualitzada 06/07/2020 a les 08:59

«S’aprofiten de la gent gran»

El passat 1 de juny les oficines d’expedició de DNI, NIE i passaport de la demarcació van reobrir després de pràcticament tres mesos aturades per la crisi sanitària de la COVID-19. Malgrat aquesta reobertura, aconseguir cita prèvia està sent molt complicat i alguns comerços aprofiten per a treure benefici, segons denuncien alguns ciutadans. En concret, molts locutoris de Reus han encarit els preus per aconseguir cita prèvia, passant dels 5 als 20 euros pel mateix servei que s’oferia abans.«A la web, sempre que entres posa que no hi ha cites i quan vaig anar a preguntar a la Policia Nacional em van dir que si no en trobava per internet, podia anar a un locutori, que allà les donaven per 4 o 5 euros», explica Ghita al Diari Més, qui afegeix que «he anat a diversos locutoris i tots demanen 20 euros només per entregar-te la cita prèvia, això no és normal perquè la cita per renovar el NIE la donen gratis». Aquest augment de preus no és nou, segons explica aquesta veïna de Reus, ja que «abans ja donaven cites pel govern a 10 euros i, ara que saben que la gent està desesperada perquè els ha caducat el NIE i el necessiten, ho posen a 20».Des de la subdelegació del Govern comenten a aquesta redacció que estan assabentats d’aquesta pràctica per part dels locutoris, tot i que la consideren legal, dins de la llei de l’oferta i la demanda com en qualsevol altra mena de comerç. Amb tot, són molts els qui no estan conformes amb aquest increment del cost per part dels locutoris perquè «si ells saben a quina hora i dia donen les cites, nosaltres també tenim dret a saber-ho», denuncia Ghita, qui diu que «no entenc per què a través d’una web que hi accedeix tothom, les persones no podem trobar cita prèvia i, en canvi, vas a un locutori i en tens cada 15 minuts». Aquesta veïna també explica que busca cita prèvia des del primer dia que es van reobrir les oficines però que no n’ha aconseguit. «Un dia vaig entrar a les 3 de la matinada per provar sort i tampoc n’hi havia, al final he hagut d’agafar una cita per 20 euros», critica Ghita, qui comenta que «jo necessito renovar el NIE perquè em va caducar al juny i el necessito actualitzat per fer algunes gestions, i com jo, també molta gent».«La majoria de la gent es queda sense feina i ara, a sobre, han de pagar 20 euros per un tràmit que és gratuït?», es pregunta Ghita, qui assegura que «molta gent es queixa d’això, s’aprofiten de la gent gran, perquè ells tenen por i potser no saben tantes coses i volen renovar com més aviat millor i acaben pagant els 20 euros». En una línia similar s’expressa Mohammed Said Badaoui, qui critica que «estan fent negoci d’una cosa que és gratis». «La comunitat està molt cansada del tema, la pàgina web està col·lapsada però ells sempre en tenen», assenyala Badaoui, qui creu que «ells tenen temps per estar tot el dia davant l’ordinador, és la seva feina, però la resta de persones no podem dedicar tant de temps i quan entrem no trobem mai cap cita». «S’aprofiten de les persones que es veuen amb dificultats i urgència per renovar el NIE», conclou Badaoui.