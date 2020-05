Les botigues de Reus aixecaran la persiana el dilluns dia 11 de maig

Ho faràn assegurant el compliment totes les garanties de seguretat sanitària

Actualitzada 07/05/2020 a les 14:57

Els carrers i places de Reus recuperaran el pròxim dilluns 11 de maig la vitalitat tradicional després de gairebé dos mesos de confinament. La Unió de Botiguers de Reus posa en marxa la campanya El comerç de Reus aixeca les persianes l'11 de maig per tal transmetre un missatge de proximitat, seguretat i confiança a través de les xarxes socials i els mitjans de comunicació a tots lels veïns.Durant aquestes setmanes les persianes han estat baixades però molts comerços han atès, i continuaran atenent, comandes telefònicament i telemàticament per distribuir a domicili productes i serveis a la ciutadania. La Unió de Botiguers de Reus recorda que «el comerç de proximitat ha estat sempre al costat de les persones i ara, partir de l'11 us esperem», assegurant el compliment totes les garanties de seguretat sanitària i seguint totes les practiques i protocols fixats per l'administració.