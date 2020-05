L'Ajuntament de Reus ofereix l'ampliació de l'espai de les terrasses a partir de la setmana vinent

La decisió s'ha pres aquesta setmana, després de la reunió de reactivació econòmica convocada pels regidors Montserrat Caelles, de Promoció de Ciutat; Teresa Pallarès, d'Economia, Coneixement i Habitatge; i Carles Prats, d'Empresa i Ocupació, i en la qual van participar-hi representants de les entitats del sector, així com una mostra representativa de restauradors i propietaris de negocis d'oci de la ciutat.A banda de tractar la qüestió de les llicències, el pla d'ampliació i diversos dubtes sobre mesures de protecció, es va plantejar la necessitat de potenciar la formació dels professionals i la digitalització del sector, a més de futures accions promocionals conjuntes entre el comerç, la restauració i l'oci, la possibilitat de la creació d'una central de compres, i la importància de la seguretat, neteja i desinfecció de la via pública.Es va posar també sobre la taula la necessària reorganització tant del sector com de les diferents entitats que ara ja existeixen, per garantir un lideratge potent i una comunicació més efectiva entre en el sector i l'administració, que es van emplaçar a continuar amb aquest treball conjunt.