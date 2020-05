El pavelló del Molinet de Reus surt de nou a concurs, després de quedar desert al gener

Reus Esport i Lleure revisa els plecs i engega una segona licitació amb més pressupost i temps per redactar el projecte, que va amb any i mig de retard

Construir-lo costarà 3,3 milions

L’empresa municipal Reus Esport i Lleure (Rellsa) ha tret a licitació pública la redacció del projecte del pavelló doble esportiu del Molinet, que ocuparà el terreny annex a l’Institut Roseta Mauri. És el segon cop que l’Ajuntament obre concurs per l’equipament, després que un primer procés engegat al gener resultés, finalment, desert. En aquesta ocasió, Rellsa ha refet el plec en alguns dels aspectes vinculats a l’import global del contracte i al calendari d’execució, tal com detallen fonts municipals.L’alerta de la licitació ja és vigent però el termini d’amissió d’ofertes s’activarà, segons precisen les mateixes fonts, de forma imminent, un cop aixecada la paràlisi per l’estat d’alarma. El pavelló del Molinet beu del romanent de tresoreria del 2017, que es fa fixar en 3,5 milions i va destinar-se a un paquet d’instal·lacions dins el qual també es troben el polilleuger del Joan Rebull i el del Cèlia Artiga. Aquest últim, a punt de donar-se per enllestit, perfilava ja els darrers detalls de l’obra poc abans que la pandèmia congelés l’activitat i el del Joan Rebull està en marxa. El projecte del Molinet, segons la informació que va facilitar el govern al moment d’anunciar-lo, ja hauria d’haver quedat enllestit al 2018 per tal de poder abordar, després, la construcció com a tal. La segona licitació arriba, però, un any i mig després i el projecte probablement no veurà la llum fins al 2021.Del romanent de 3,5 milions, i a través d’un acord amb el grup del PSC, es van reservar 70.000 euros per a aquest equipament. El nou concurs preveu, de fet, un pressupost de 67.300 euros IVA inclòs. La xifra és superior als 65.340 euros que es plantejaven en la licitació deserta. També s’ha passat dels 4 mesos i 20 dies inicials a 24 setmanes de termini d’execució en la documentació refeta.Construir el pavelló doble costarà, segons va detallar l’Ajuntament al seu moment, prop de 3,3 milions d’euros. El Molinet tindrà una superfície de 2.719 metres quadrats amb una pista poliesportiva de 25x44 metres i possibilitat de tenir dues configuracions –una pista central de 22x44 metres i 2 pistes transversals de 25x22 metres–, apta per les modalitats de sala. L’equipament tindrà accessos i connexió directa amb l’edifici de l’Institut Roseta Mauri.El govern de la Generalitat va autoritzar al gener «retornar a favor de l’Ajuntament de Reus» una parcel·la de terreny del carrer Jaume Vidal i Alcover que el ple municipal havia reclamat a l’octubre del 2012, segons queda reflectit en els acords de la sessió, «amb la finalitat d’agregar-los a la finca situada al número 13 del carrer Maria Aurèlia Capmany on s’ha de construir el poliesportiu vinculat a l’Institut Roseta Mauri», el pavelló del Molinet. El pas s’ha consumat ara, set anys després de sol·licitar-lo.