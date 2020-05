Cullen 1.350 quilos de pastanagues i bròquil per a les llars vulnerables

Espigoladors i Creu Roja aprofiten el gènere d’un productor que el cedeix a la Xarxa d’Aliments

Actualitzada 06/05/2020 a les 20:51

El col·lectiu Espigoladors i Creu Roja de Reus van recollir, ahir, prop de 1.000 quilos de bròquil i 350 quilos de pastanagues que aniran a parar, entre altres, al Programa de Gestió Alimentària Responsable de Reus. L’acció va dur-se a terme a una parcel·la ubicada a tocar del Parc Samà, a Cambrils, gestionada per la Cooperativa d’Artesa. Els productors s’havien posat prèviament en contacte amb aquests dos grups en concret per tal programar la donació.

Al camp va recol·lectar-se, tal com explicaven ahir des d’Espigoladors, «el bròquil que pesa menys de 200 grams i no arriba als mínims per comercialitzar-se, i pastanagues que poden tenir algun tall, que no són perfectes i no van a la botiga». El gènere, però, «està, és clar, en molt bon estat per al consum». L’extensió que es va espigolar era considerable, de «prop de cinc hectàrees», tal com precisen des de Creu Roja. Els voluntaris van rebre al principi de l’acció un seguit d’indicacions sobre com procedir al terreny. L’espigolada es va dur a terme seguint les mesures d’higiene i protecció sanitària davant la Covid-19.

«M’encanta que això passi»

Un dels productors, el francès Mathias Eyraud, apuntava ahir des de la parcel·la que «en aquest terreny conreem una mica de tot i hem volgut contactar amb els Espigoladors i amb entitats solidàries per col·laborar amb les persones i que aprofitar la collita que és menjar que s’hauria perdut». En aquest cas, la iniciativa ha estat «gairebé una coincidència». «Jo anava cap a Reus i em va trucar un amic del Banc de Terres i em va dir: Mira, tinc aquí una persona dels Espigoladors. Vine a veure-la perquè potser et pot interessar», afegeix Eyraud, que diu que «nosaltres justament estàvem en aquest procés d’aprofitar al màxim la collita per a la gent que la necessita, vam fer un cafè, vam xerrar una estona i tan aviat com els voluntaris han pogut ho hem tirat endavant». «Estem encantats de veure que això estigui passant», conclou el productor.

El programa de Gestió Alimentària Responsable de Reus ja va rebre fa pocs dies 450 quilos de fonoll i 25 caixes d’espinacs procedents d’una espigolada realitzada l’1 de maig pels Espigoladors. Els productes s’inclouran en els lots repartits per la Xarxa de Distribució d’Aliments –que ha incorporat 500 noves famílies afectades per les conseqüències de la Covid-19– i en les carmanyoles repartides pel Menjador Social de Reus destinats a les famílies de la ciutat en situació de vulnerabilitat. Una part també anirà a la iniciativa Comer contigo impulsada pel restaurant Casa Leopoldo i el canal Comer.