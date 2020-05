Un pacient sospitós de coronavirus s'escapa de l'Hospital de Reus

Va ser el dissabte i, després de marxar del centre, va pujar a un autobús

Actualitzada 05/05/2020 a les 21:07

El conductor del bus

Un home va escapar-se aquest dissabte de l'Hospital Sant Joan de Reus amb símptomes sospitosos de coronavirus, tot i que ningú ha pogut assegurar a aquest mitjà que en cap moment hagi patit o pateixi el virus. Ho va fer passades les quatre de la tarda, però no va ser fins gairebé les sis quan la Guàrdia Urbana de Reus va rebre l'avís de l'incident.Estava ingressat i va marxar amb la via intravenosa posada. Tot seguit, va pujar a un autobús i va baixar a una parada propera al CAP Sant Pere, on va demanar que li traiessin la via.Els metges el van aïllar i des del centre sanitari van alertar a les forces policials.Després d'estabilitzar-lo, li van col·locar bé la via i l'home va tornar a ser traslladat a l'Hospital Sant Pere a causa de l'estat en què es trobava. Fonts de la Urbana han confirmat que tenia símptomes de coronavirus.L'autobús va ser retirat de la circulació de forma inmediata i el van desinfectar, per prevenció. El vehicle anava buit, tan sols amb el conductor, al qual van enviar a la Mútua per realitzar-li les proves per la Covid-19.