Pas endavant per la intervenció urbanística a l'àrea del Forn del Soto

El ple aprova l’estudi per preservar la muralla al carrer de l’Albiol i facilitar la construcció de 36 pisos i una zona verda municipal

Actualitzada 05/05/2020 a les 20:47

El ple de Reus va donar llum verda ahir, amb l’abstenció dels tres regidors de la CUP, a l’aprovació definitiva de l’estudi de detall del carrer del Roser, a l’àrea del Forn del Soto. El tràmit, tal com explicava al desenllaç de la sessió la regidora d’Urbanisme, Marina Berasategui, permetrà «adaptar la volumetria prevista en l’actuació original a la muralla que va trobar-se al carrer de l’Albiol, i també alinear-lo amb el carrer perpendicular al del Roser», el d’Alcover, «per tal de generar així un accés franc a una zona verda central».

El moviment facilita que el pla urbanístic del Forn del Soto «pugui començar a tirar endavant en la parcel·la que l’empresa Ediresa està tractant de transformar» i on s’aixecaran «dos nous blocs de pisos». Els dos edificis «concentraran uns 36 habitatges en total», els quals prendran forma paral·lelament al «desenvolupament, a mig termini, d’una zona verda central, que és titularitat de l’Ajuntament».

La documentació vinculada a l’estudi de detall del carrer del Roser justifica la seva realització per dos motius: «la necessitat de separar-nos més i salvar la muralla existent per tal de no afectar a la seva conservació, o treballs a realitzar» i «reubicar els dos volums –els blocs de pisos– per tal d’alinear-los amb les directrius del carrer d’Alcover». Els edificis previstos són de planta baixa més quatre. La nova ordenació encaixa els immobles entre el carrer de Vilallonga i el de l’Albiol de tal manera que pugui obrir-se un pas sense interrupcions des del carrer d’Alcover. La zona verda de titularitat municipal quedaria darrer dels blocs, que donaran directament al carrer del Roser. Els mateixos edificis quedarien, així, uns metres més distanciats del tram de muralla del segle XIX descoberta amb l’inici dels enderrocs de l’antiga fàbrica que ocupava, fins fa pocs anys, el terreny.

Aquesta és una de les intervencions urbanístiques que resten pendents a la ciutat i que, tot i que no de manera immediata, sí que està programat que comencin a executar-se. Berasategui explicava ahir en la seva intervenció al ple que el projecte del Forn del Soto, inicialment aprovat fa un temps, «no ha rebut cap al·legació» i destacava que el «sí» obtingut a la sessió d’ahir desembocarà en el «trasllat a la Comissió d’Urbanisme de Tarragona» per continuar progressant en la tramitació.

CUP i PSC volen un espai viscut

La CUP va ser ahir l’únic grup en abstenir-se en la votació d’aquest punt. La regidora Mònica Pàmies explicava que «és un espai que abans estava ocupat per una masia, uns camps i una zona verda que es podrien haver mantingut i s’han destruït» i deia que «no ens agrada la destrossa» alhora que demanava «que es tingui cura del pou i del poc arbrat que queda» i que la nova zona verda «no sigui un aparador sinó que sigui viscuda». Pàmies criticava també que aquí «no es contemplen habitatges de protecció». Tot i el seu «sí», el PSC també expressava que «cal guardar espais per a mobilitats alternatives» i recordava que «hi ha una promesa de 1.000 habitatges socials i seguim a zero».

Només Cs dona suport a un Pacte de Ciutat plantejat pels socialistes

El govern rebutja la intenció de la CUP de refer el pressupost municipal

Polèmica pel consultori del Gaudí i el desdoblament del CAP Sant Pere

La pretensió dels socialistes que «el govern municipal impulsi un Pacte de Ciutat per fer front a la crisi del coronavirus format pels partits polítics amb representació al ple, entitats econòmiques, socials, sindicals i veïnals, amb l’objectiu d’adaptar les prioritats i les estratègies que donin resposta al conjunt de la ciutadania en un futur immediat en tots els àmbits» va topar-se ahir amb el «no» de Junts per Reus, ERC i Ara Reus, i amb l’abstenció del grup cupaire. En la seva intervenció, la regidora d’Hisenda, Mariluz Caballero, explicava que «vam presentar dues esmenes que no van ser acceptades pel PSC» i que «malgrat tot, estem d’acord amb vostès en alguns punts». Caballero precisava, però, que «l’espai per treballar és l’estratègia per a la reactivació econòmica de Reus, incloent tots els colors polítics i els àmbits de la societat». Per això, el govern també va rebutjar la proposta de «creació d’una comissió de treball integrada per tots els grups amb representació al ple amb l’objectiu de revisar i actualitzar el pressupost municipal».La CUP va presentar ahir una moció amb dos punts. El primer, que feia referència a «la creació de tres taules sectorials a nivell municipal d’àmbit social, econòmic i cultural» va prosperar amb l’única abstenció dels regidors de Cs. La regidora d’Hisenda, Mariluz Caballero, explicava en aquest sentit que «ja tenim creat a la ciutat un espai de consens que inclou aquests tres àmbits». El segon punt abordava la decisió de «refer el pressupost municipal garantint la participació dels grups municipals representats a l’Ajuntament de Reus i de les tres taules sectorials» donat que «els actuals pressupostos municipals es van pensar i validar abans de poder preveure l’actual emergència sanitària i la crisi social i econòmica que se’n deriva» i «cal generar-ne uns de nous que anticipin situacions que vindran». Aquest segon punt va rebre, en votació separada, només el «sí» del PSC. Caballero justificava el posicionament del govern precisant que «el pressupost no deixa de ser una eina que respon a l’estratègia municipal».La moció del PSC que demanava «l’Ajuntament de Reus insti a l’Institut Català de la Salut a fer efectiu, amb urgència, el desdoblament del CAP Sant Pere per tal que pugui millorar la seva qualitat assistencial i la proximitat als veïns del barri, tenint en compte el paper clau de l’atenció primària en la situació excepcional que travessem» va rebre ahir el vot en contra de Junts per Reus, ERC i Ara Reus. El govern va rebutjar el plantejament perquè, tal com explicava el regidor de Salut, Òscar Subirats, «els equipaments s’estan preparant per tornar a la normalitat» i «el model que ha dissenyat Salut va al contrari de les propostes d’atomització que planteja la moció». Tot i que el portaveu socialista, Andreu Martín, lamentava que «no tenim el compromís del govern per la reobertura del consultori del barri Gaudí ni el desdoblament del CAP Sant Pere, que ja no és prioritat», Subirats insistia que «seguirem treballant pel desdoblament del CAP i per la reobertura del dispensari. En cap sentit, però, té vincle amb el paper de la primària en la Covid».