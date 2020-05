Els hospitals celebren el Dia Mundial de la Higiene de Mans més pertinent

Professionals ensenyaven ahir com rentar-se-les

Actualitzada 05/05/2020 a les 21:13

Diversos hospitals de la demarcació van sumar-se ahir a la celebració del Dia Mundial de la Higiene de les Mans, impulsat per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) des del 2009 i que enguany, coincidint amb la pandèmia del coronavirus, pren un sentit més marcat.

Com és habitual, l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus va instal·lar ahir una taula informativa a la rambla de la planta baixa. Enguany, a més d’informar de la importància del rentat de mans també es van donar consells sobre l’ús correcte de les mascaretes de protecció i es va exposar un pòster que explicava la importància que ha tingut la higiene de mans al llarg de la història.

Ja Maimònides al segle XII veia en la higiene de mans una mesura idònia per tal d’evitar infeccions. De fet, aquest 2020 la pandèmia de la Covid-19 ha permès visibilitzar la pràctica de la higiene de mans com una de les mesures més eficaces en el control i en la prevenció de les infeccions.

L’OMS centrava la campanya d’aquest 2020 en la importància de l’atenció neta, incloent-hi les millors pràctiques en matèria d’higiene de mans i la funció cabdal que tenen els professionals de la infermeria i la llevadoria per aconseguir-ho. Així doncs, s’uneixen esforços amb l’Any dels Professionals de la Infermeria i la Llevadora que l’OMS ha declarat per al 2020, i es reconeix la seva contribució decisiva a l’enfortiment de la qualitat dels sistemes sanitaris. La celebració del Dia Mundial de la Higiene de Mans també es va portar a terme a la resta de centres del Grup Salut.

Vídeos explicatius

La Xarxa Santa Tecla també va commemorar ahir aquesta data assenyalada, a través de la difusió de diferents vídeos on es mostraven imatges de processos vinculats a la higiene. Els vídeos, que es poden veure penjat als diferents perfils a internet de l’Hospital Santa Tecla de Tarragona, es mostren els passos a seguir per dur a terme processos que estan molt presents aquestes setmanes en el marc de les mesures de prevenció i lluita contra la propagació de la Covid-19. En total, són fins a cinc vídeos que mostren com es fa el rentat de mans amb solució alcohòlica, el mètode amb llum ultraviolada per comprovar si la neteja s’ha fet correctament, la manera de fer un rentat de mans higiènic bàsic i el procediment que se segueix durant un rentat de mans higiènic quirúrgic amb clorixidina.

L’atenció sanitària neta està reconeguda com un dels desafiaments urgents de l’OMS per a ser abordats per la comunitat global. Per tant, una atenció neta, incloent sempre les pràctiques recomanades per a la neteja de les mans, i el rol fonamental que exerceix el personal d’infermeria i de la llevadoria per aconseguir aquest objectiu, van constituir durant la jornada d’ahir l’enfocament de la campanya del Dia Mundial de la Higiene de Mans, amb diferents accions al territori.