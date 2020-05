Detenen tres homes per tres robatoris amb força en botigues de telefonia a Reus

La investigació continua oberta per tal d'identificar i detenir els altres integrants del grup criminal

Actualitzada 06/05/2020 a les 15:24

Els Mossos d'Esquadra van detenir durant el mes de març i abril tres homes, d'entre 26 i 37 anys, un de nacionalitat espanyola i els altres dos marroquina, tots tres veïns de Barcelona, com a presumptes autors de tres robatoris amb força i pertinença a grup criminal.Els fets es remunten al 9 de gener quan, al voltant de les dues de la matinada, es va produir un assalt en un centre comercial de Reus. Un vehicle es va aturar davant l'accés principal i, en pocs segons, els cinc ocupants van forçar la persiana d'accés al centre.Un cop dins van forçar tres botigues de telefonia mòbil amb el mateix modus operandi. Mentre un d'ells coordinava i vigilava l'operació des de l'exterior, els altres quatre van fracturar els vidres amb malls i van sostreure 149 telèfons mòbils valorats en 40.000€. En pocs minuts van carregar tot el material al vehicle i van fugir ràpidament de la zona.Els investigadors van observar les imatges de seguretat i van constatar que es tractava d'un grup especialitzat que hauria estudiat prèviament el lloc per planificar la comissió del robatori amb molt poc temps.Durant la fase inicial de la investigació es va aconseguir identificar tres dels assaltants i es va activar ordres policials per a la seva localització i detenció.El 4 de març es va detenir a Barcelona el lladre que donava les ordres durant el robatori, un home de 26 anys i nacionalitat espanyola.L'11 de març agents del grup d'investigació de Reus van detenir a Cornellà de Llobregat el cap del grup criminal, un home de nacionalitat marroquina de 37 anys. Aquesta persona seria qui seleccionava els objectius, coordinava els grups i gestionava la venda del material sostret.El passat 28 d'abril, gràcies a una identificació per incompliment de l'ordre de confinament a Montcada i Reixac, els mossos van detenir el tercer participant en l'assalt, un home de 26 anys i nacionalitat marroquina.La investigació continua oberta per tal d'identificar i detenir els altres integrants d'aquest grup criminal i esbrinar si poden estar implicats en altres robatoris.Els tres detinguts, que tenen antecedents, van quedar en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial.