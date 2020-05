Un instructor del CESDA ensenya les maniobres bàsiques de vol des de casa

A partir d’un simulador, enregistra vídeos que es pengen al blog de l’escola

Entreteniment didàctic

Un cop a la setmana

«Vam veure que professionals de diferents àmbits, ara que estàvem tots a casa, feien tutorials. A mi m’agrada molt, a banda de l’aviació, també la simulació. I vam pensar en fer alguns vídeos». Ho explica Ivan Guerrero, instructor de vol del Centre d’Estudis Superiors de l’Aviació (CESDA) de Reus i que, des de principis d’abril, mostra a través del blog de l’escola «el que gravo mentre estic volant des del meu ordinador, a través de les ulleres de realitat virtual, amb el simulador».Algunes maniobres bàsiques com el take-off, el landing o el go around es poden seguir al detall, a través dels ulls de l’instructor i amb la narració que el mateix Guerrero hi posa. «Al final, el que tens és una recreació 1:1, totalment real, dels sistemes i de les físiques de vol», precisa el pilot, que explica que «em poso les ulleres, faig servir les palanques i tinc tota la interacció que tindria amb un avió de veritat». El grau de pilot que ofereix el CESDA «és una carrera generalment vocacional» i, per això, «els estudiants acostumen a buscar sovint alguna cosa més dins d’aquest mateix àmbit: la fotografia d’avions és un exemple, com també ho és el del món dels simuladors, que estan presents ja a casa de bona part dels alumnes, sempre depenent de casa cas».El sentit dels vídeos que enregistra Guerrero i que es poden localitzar a l’adreça blog.cesda.com és «mostrar les parts més essencials del vol per les persones que estiguin interessades en aprendre o aquelles que ja en saben però que tenen algun dubte. Tot plegat des de casa». «Fem vols molt semblants a la realitat i, a banda de ser un entreteniment, també és didàctic», conclou.Les simulacions estan «adreçades a tothom, tant als estudiants que tenim ara i que per les circumstàncies que hi ha no poden volar en aquests moments, com per a persones interessades en aquest àmbit o futurs alumnes: els que ara cursen l’ESO o fan el Batxillerat, que poden estar valorant decantar-se per aquesta carrera i que, així, poden conèixer una mica més de què va tot això», apunta l’instructor. Els vídeos «a més de ser curiosos, també poden ser una primera porta d’entrada al món de l’aviació», precisa Guerrero. Els avions que mostra l’instructor «són petits, serien d’aviació general o d’escola, que són una mica diferents als comercials» però «els passos i les maniobres que fem es podrien aplicar exactament igual a la realitat».Als estudis del CESDA, «els instructors també donen classes teòriques i hi ha les classes de vol, que no són dos minuts de vídeo per una qüestió concreta sinó una hora o una hora i mitja on practicaríem tot». Els alumnes «també fan servir simuladors on poden assajar les coses abans de sortir a volar, per agafar el feeling de l’avió o interioritzar conceptes». La quarantena va obligar a suspendre també aquesta part de la formació perquè «els espais són estrets i no era possible mantenir el metre i mig o els dos metres de distància entre les persones que realitzàvem les formacions».En el seu primer vídeo al blog del CESDA, el 9 d’abril, Guerrero ja deixava clar que «el confinament no ha de ser una excusa per no volar» i que «us mostrarem una sèrie de vídeos amb diferents fases de vol des de la comoditat de casa i fent servir un simulador de vol». El simulador recrea també les característiques particulars de l’Aeroport de Reus, on Guerrero realitza les maniobres.La simulació «també vol permetre als alumnes mantenir-se en certa forma en contacte amb el que seria estar dins d’un avió, salvant les distàncies». En el moment que es va interrompre l’activitat presencial al CESDA, i pel que fa a les pràctiques de vol, «hi havia alumnes en diferents nivells: alguns que estaven a punt d’acabar i altres a qui els quedava encara tota la fase d’aquest any per volar. Per això, els casos són diversos».Guerrero va ser estudiant del CESDA i és pilot. Va treballar a l’aeroport i «després, em va picar el tema d’ensenyar i vaig estar de professor però d’auxiliars de vol. Més tard, vaig contactar amb el CESDA i faig classes aquí des del setembre com a instructor». De vídeos «en volem fer un a la setmana, anar explicant fases i mantenir el ritme fins que, en algun moment, tots puguem tornar a la normalitat».