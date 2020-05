La zona blava de Reus deixarà de ser gratuïta el pròxim dilluns

L'Ajuntament ha redactat un protocol per a la reobertura d'aquestes zones que preveu la desinfecció a fons dels caixers automàtics

Actualitzada 05/05/2020 a les 11:40

El transport urbà al 70%

La zona blava de Reus deixarà de ser gratuïta a partir del pròxim dilluns 11 de maig, segons l'acord de l'Ajuntament reusenc del qual se n'ha donat compte al Comitè d'Emergències de l'Ajuntament. D'aquesta manera, finalitzarà la mesura vigent des del passat 16 de març adoptada atenent les recomanacions fetes a la ciutadania de quedar-se a casa i evitar la mobilitat. «El retorn progressiu a la normalitat permet anar aixecant poc a poc algunes de les mesures de prevenció adoptades», argumenten des del consistori.La decisió s'acompanya d'una campanya informativa que s'iniciarà d'immediat, per informar als usuaris de la data de finalització de la gratuïtat del servei. Així mateix, l'empresa municipal Reus Mobilitat i Serveis ha redactat un protocol per a la reobertura de la zona blava, que preveu la desinfecció a fons i la neteja de manteniment dels caixers automàtics, expenedors i estacions de recàrrega de vehicles elèctrics en superfícue; així com la seguretat dels treballadors del servei amb equips de protecció individual.Amb tot, Reus Mobilitat i Serveis recomana als usuaris de la zona blava evitar pagar amb efectiu als expenedors de tiquets, i utilitzar l'aplicació per a dispositius mòbils Aparcar per fer el pagament del servei de manera telemàtica.El servei de bus urbà recuperarà a partir de l'11 de maig certa nornalitat en el servei, ja que funcionarà al 70% del que ho feia abans de decretar-se l'estat d'alarma. El 13 de març la companyia municipal d'autobusos Reus Transport va començar a reduïr el servei, i des del 25 de maig l'havia reduït el servei al mínim, amb horaris cada dia com els d'un diumenge.Així doncs, a partir de l'11 de maig les línies L10, L20 i L30 mentre que les L11, L40, L50 i L60 continuaran sense funcionar. L'aforament als busos continuarà limitat a 30 persones per vehicle per garanties les distàncies de seguretat, i continua vigent l'ús obligatori de mascaretes i de pagament amb targetes multiviatge, com a mesures de prevenció per evitar contagis entre els passatgers i els treballadors.