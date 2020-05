Cada escola tindrà adscrit un institut únic a partir del curs 2021-2022

El govern justifica el nou mapa com una mesura contra la segregació i es veurà al maig amb les AMPA

Actualitzada 04/05/2020 a les 20:45

L’Ajuntament de Reus va fer públic ahir, a través d’un comunicat, el mapa complet de l’adscripció única per al curs 2021-2022, un model que s’aplica en contra del parer de 16 de les 28 Associacions de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) i sobre el qual almenys algunes escoles públiques havien mostrat reticències. El govern reusenc ha anunciat les dades amb el que considera prou marge perquè els escolars que no estiguin d’acord amb l’institut vinculat al seu centre puguin tramitar els moviments ara però les AMPA han rebut amb malestar el nou dibuix pel fet d’haver-se’n assabentat «directament per la premsa», i lamenten que l’estat d’alarma no permetrà realitzar mobilitzacions com les que es van veure al 2018 i que van acabar forçant el govern a fer marxa enrere en l’adscripció única Les AMPA també critiquen que s’hagin suspès algunes reunions previstes amb la regidoria d’Educació.

El govern ha sostingut sempre que «l’adscripció és una eina més per lluitar contra la segregació, que s’ha de complementar amb altres eines que tenim a l’abast i amb altres mesures encaminades a aconseguir la igualtat d’oportunitats». «Les mesures es complementaran amb les aportacions que la comunitat educativa podrà fer al llarg de les accions participatives que, conjuntament amb la regidoria d’Educació, s’han dissenyat des de la regidoria de Participació», segons afegeix la nota emesa per l’Ajuntament, la qual precisa que «un dels acords presos ha estat la creació dins del Consell Escolar Municipal (CEM), d’una comissió de seguiment i avaluació que vetllarà per l’aplicació de mesures extraordinàries en les zones escolars on es concentra més complexitat de la mà de l’Observatori d’Escolarització».

Tot plegat, assegura el consistori, s’esdevé «en la línia de la taula de diàleg proposada pel Manifest Unitari d’Associacions de Pares i Mares d’escoles i d’instituts de la ciutat de Reus, de 15 d’abril, i al qual s’han adherit 16 de les 28 AMPA de la ciutat afectades». Des de la regidoria, i en col·laboració amb la Direcció territorial d’Educació, es treballa per programar «una reunió telemàtica amb els representants de les AMPA a finals de maig donat que l’estat d’alarma es va allargant i les mesures de desconfinament encara preveuen restriccions en els aforaments per diverses setmanes a la vista». De qualsevol forma, la cita tindrà lloc amb el mapa de l’adscripció única ja enllestit. Fins ara, l’adscripció entre escoles i instituts era doble o, en alguns casos, triple.

La relació completa dels centres

En detall, i pel que fa la nova configuració de centres, l’Institut Baix Camp serà la sortida de referència per als alumnes de les escoles Alberich i Casas, General Prim i Prat de la Riba. L’Institut Domènech i Montaner rebrà els estudiants que progressin des de La Vitxeta, l’Escola Montsant i la Mowgli; i l’Institut Gabriel i Ferrater absorbirà els alumnes de la Joan Rebull, la Pompeu Fabra i el Col·legi Sant Pau. L’Institut Gaudí estarà adscrit a les escoles Cèlia Artiga, Ciutat de Reus, Els Ganxets, Misericòrdia i Santa Anna (a Castellvell); i l’Institut Josep Tapiró rebrà alumnat de les escoles Marià Fortuny i Sant Bernat Calvó. Institut Roseta Mauri atendrà les escoles Eduard Toda i Güell, Isabel Besora i Rosa Sensat; i l’Institut Salvador Vilaseca rebrà estudiants sortits de les escoles Rubió i Ors i Teresa Miquel i Pàmies.