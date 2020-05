Reus crea una comissió per adaptar la ciutat a les mesures de seguretat

L'objectiu és assegurar el correcte distanciament a la via pública amb criteris sanitaris, de seguretat i de sostenibilitat

L'Ajuntament de Reus ha creat la Comissió d'Entorn Urbà per adaptar la ciutat a les mesures de seguretat per la crisi sanitària, segons informa el consistori. Aquesta comissió persegueix assegurar el correcte distanciament social als carrers, places i espais públics a l'aire lliure i fer-ho amb criteris sanitaris, de seguretat i de sostenibilitat.S'emmarca en el Pla de reactivació econòmica i social de la ciutat, un òrgan format per Via Pública i Desenvolupament Urbà, Seguretat, Convivència i Civisme; Empresa i Ocupació; Promoció de Ciutat, Relacions Cíviques i Urbanisme i Mobilitat.La comissió pivotarà en tres eixos: l'espai econòmic, el social i el de mobilitat. A l'espai econòmic, treballarà en l'adaptació de les terrasses i accessibilitat de proveïments. El social s'ocuparà de l'adaptació de voreres, calçades i espais públics per a la circulació a peu i les activitats a l'aire lliure i el de mobilitat, el mateix però per als desplaçaments en cotxe i autobús.Ja s'estudia limitar l'horari d'accés de vehicles i la seva velocitat en els entorns que sigui possible per a repartir l'espai públic entre mobilitat motoritzada, vianants i bicicletes. Les mesures i accions físiques que es prendran seran totes temporals i transitòries, subjectes al marc normatiu que marquin les autoritats sanitàries i garantint el pas dels vehicles d'emergències. També s'obrirà una via de sol·licitud de modificació de la superfície de terrasses -una demanda manifestada pel sector de restauració de Reus- que es resoldrà cas per cas.