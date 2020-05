Actualitzada 04/05/2020 a les 11:03

El petit comerç pot tornar a atendre presencialment els clients des d'aquest dilluns, amb l'entrada en vigor d'algunes mesures previstes a la fase 0 del pla de desconfinament del govern estatal. «És la primera vegada en 36 anys que he estat dos mesos sense pujar la persiana», explica Sefa Blanch, propietària d'Elèctrica Ramon Martí, de Reus.Durant aquest temps ha pogut servir comandes que li han fet a través de la pàgina web, però reconeix que a vegades ni tan sols li sortia a compte perquè eren vendes petites. Per poder obrir ha hagut de fer canvis, com donar cita als compradors per evitar concentracions a l'interior del local, extremar les mesures higièniques i fins i tot col·locar una mampara al taulell.