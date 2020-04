Les escoles bressol municipals de Reus es pagaran segons la renda familiar

L'Ajuntament ha establert nou trams i calcularà les quotes en funció de l'Índex de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) de l'any 2019. A més, la quota mínima donarà cobertura a totes les llars amb ingressos baixos, amb independència de l'origen de la renda i de les característiques de la llar. Entre els criteris també destaca que no es requerirà ser usuari dels serveis socials. En aquesta línia, segons el consistori, la mesura resulta «molt pertinent» davant l'emergència sanitària per la covid-19.Segons l'Ajuntament, en el cas del servei de cinc hores sense menjador, la quota mínima de les tarifes serà de 35 euros. En canvi, el servei de vuit hores amb menjador tindrà una tarifa de 85 euros. Això suposarà una «important rebaixa», al voltant del 59%, respecte al preu mitjà que s'havia aplicat fins ara. La tarifació social també s'aplicarà al servei del menjador, però no s'inclourà en els preus del servei d'acollida, l'ús d'àpat esporàdic o en els preus públics de les sortides i activitats familiars.A banda, les escoles bressol municipals continuen formant part del projecte 'T'ajudem a créixer'. El programa permet que s'hi puguin acollir les famílies susceptibles de no poder assumir el preu de la tarifa més baixa. D'aquesta manera, es garanteix que les famílies encara més vulnerables i desprotegides no en resultin perjudicades.