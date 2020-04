L'Ajuntament de Reus reprèn dilluns el 100% del servei de neteja

Es manté el pla de desinfecció que es va reforçar amb una solució d'aigua i lleixiu a l'1%

Actualitzada 30/04/2020 a les 18:41

L'Ajuntament de Reus reprèn el dilluns 4 de maig el 100% del servei de neteja viària, reduït a serveis mínims des de l'inici d'estat d'alarma per evitar posar en risc de contagi els treballadors del servei. La decisió es va prendre després de constatar que amb l'ordre de confinament s'havia minimitzat l'activitat a la via pública, els carrers s'embruten menys, i és menys necessari mantenir el servei de neteja en les condicions habituals. Es van anul·lar tots els escombrats manuals i es mantenen els serveis de neteja amb aigua; i el servei de recollida d'escombraries domiciliària es manté, en considerar-se servei essencial.

Ara, amb l'aixecament progressiu de les mesures de prevenció, l'Ajuntament ha donat instruccions a l'empresa concessionària per activar el servei de neteja viària i recollida de residus en la seva totalitat, per tal de tenir la ciutat en les condicions més òptimes per a la sortida de la ciutadania a la via pública.

Amb tot, l'Ajuntament manté el pla de desinfecció, que es va reforçar amb una solució d'aigua i lleixiu a l'1%, segons les recomanacions del Departament de Salut. S'han adquirit 8 motxilles per realitzar el servei, que es completa amb 4 equips d'hidronetejadora. La desinfecció es continuarà fent, especialment, en zones més transitades: centres de salut, residències, farmàcies, supermercats, mercats, etc...

Finalment, l'únic servei que erds manté tancat és el de deixalleria per a residus domèstics. Des d'aquesta setmana sí que s'ha reobert la deixalleria del polígon Agro Reus, però només per a usos industrials.

Manteniment de la jardineria

D'altra banda, l'Ajuntament de Reus reprenderà al llarg de la setmana que ve els treballs de manteniment de la jardineria de la ciutat. Concretament, el contracte de neteja de males herbes que comprèn la neteja d'escocells i de solars, que havia quedat anul·lat amb l'estat d'alarma, es reprendrà progressivament, i s'iniciarà amb una 40% d'intensitat. El contracte de manteniment de la jardineria i dels arbres de la ciutat, que s'havia reduït al 30% es reprendrà al 75% al llarg de la setmana. Igualment, les Brigades Municipals han reforçat a freqüència dels treballs de manteniment de parcs i zones verdes, per deixar-les en condicions a partir de la sortida progressiva de la ciutadania al carrer.