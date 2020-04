Reus prepara un «pla de xoc alimentari» per atendre famílies afectades per la covid-19

Cambrils refarà el pressupost

La regidora de Benestar Social de l'Ajuntament de Reus, Montserrat Vilella, explica que estan ultimant un «pla de xoc alimentari» per atendre l'increment de la demanda de productes bàsics que han tingut en les darreres setmanes. Segons ha pogut saber l'ACN, la iniciativa principalment consistirà en una gran compra de menjar que farà el consistori i que es gestionarà i repartirà en lots als beneficiaris mitjançant diverses entitats, com el Taller Baix Camp, Creu Roja o Càritas. «En pocs dies, moltes famílies, s'han trobat amb la necessitat d'anar a buscar aliments a les entitats», comenta Vilella.Davant la situació de crisi social, la regidoria s'ha hagut de reorganitzar. Entre altres mesures, s'ha reforçat l'atenció telefònica i tots els professionals atenen trucades des de casa. Entre el 16 de març i el 17 d'abril, es van fer 14.942 atencions telefòniques, segons dades facilitades pel consistori. En aquest període es va fer seguiment a 11.542 persones en situació de vulnerabilitat. Els principals perfils van ser gent gran i persones en situació de dependència -8.069 persones-, infància i adolescència i dones víctimes de violència de gènere.Respecte aquest darrer col·lectiu, la regidora afirma que no han notat un augment de casos o agressions, però matisa: «Això no et deixa tranquil·la, perquè que no denunciïn no vol dir que no estigui passant». Donada la delicada situació per la qual passen aquestes dones, en ocasions confinades amb el seu agressor, l'Ajuntament ha fet campanyes de sensibilització per tal que els veïns puguin ser «agents protectors». També s'ha establert una xarxa de comerços des dels quals les dones poden trucar als telèfons d'atenció amb seguretat.La situació de Reus no és gaire diferent que la que es viu a Cambrils. El consistori cambrilenc fins i tot assumeix que haurà de refer el pressupost per adaptar-lo a la nova realitat causada per la crisi del coronavirus. «Hem de parlar amb els socis de govern per veure com podem moure partides, en tots els àmbits. Caldrà reforçar serveis socials, ajudar gent que no pot pagar la hipoteca o donar suport a les empreses perquè tirin endavant», explica la regidora de Benestar i Drets Socials, Hélène Arcelin.Una de les primeres coses que volen fer és incrementar el personal de serveis socials per fer front a l'emergència. «Hi hem de donar un impuls perquè és difícil que puguin absorbir el volum de feina», comenta Arcelin. En el primer mes de crisi, han intervingut en 691 famílies, el que suposa un increment del 81,13% dels expedients tramitats respecte la situació anterior a la pandèmia. «De les 1.905 intervencions que s'han fet, 945 són de problemàtiques relacionades amb la covid-19», assenyala Arcelin, que concreta que majoritàriament fan referència a gent gran i famílies amb infants.Les principals necessitats són aliments i poder pagar els subministraments bàsics, com aigua i llum. Cambrils treballa amb Creu Roja i Càritas a través d'una xarxa de distribució d'aliments. A aquesta xarxa, en només un mes, s'hi ha derivat 197 noves famílies i s'han atès 784 persones. Això els ha obligat a incrementar la dotació pressupostària en 28.000 euros, dels quals 20.000 en concepte de targetes moneder i 8.000 per comprar productes bàsics.Arcelin també demana que la Generalitat i l'Estat donin ajuts als ajuntaments. Una demanda que comparteix Vilella. «Tenim l'obligació d'aportar dades de la feina que fem a les administracions superiors per poder prendre tots bones decisions», reivindica.