La URV desperta vocacions per la ciència convertint la cuina de casa en un laboratori

Investigadors duen la química a la llar amb el ‘Repte Experimenta a Casa’

Actualitzada 26/04/2020 a les 18:55

Amb els seus fills

Investigadors de la URV volen traslladar a la cuina dels més petits el Repte Experimenta a Casa, una iniciativa que anima nens i joves a realitzar experiments amb elements quotidians i mostrar-los a les xarxes. El projecte, tal com detalla la seva directora executiva, Barbara Vastenavond, «porta ja dos anys en marxa, en forma de pilot, a La Salle de Tarragona» i «a partir del setembre, s’havia previst que anés a altres cinc centres: Pare Manyanet de Reus, Salle Torreforta, Institut Ramon de la Torre de Torredembarra, Institut La Mar de la Frau de Vilafortuny i Institut Tarragona». Amb el total de sis centres, «arribaria a més de 800 alumnes de primer i segon d’ESO», els quals «el replicarien a 900 estudiants de primària». Coincidint amb la quarantena de la Covid-19, però, la proposta ha fet el salt a les llars per compaginar l’entreteniment i l’aprenentatge en l’enginyeria, l’enologia, la biologia, la biotecnologia o la física.Per això, des del 24 de març, els investigadors que hi participen «publiquen vídeos amb un experiment que han fet a casa amb els seus fills», els quals «hi prenen part sempre amb l’assessorament dels seus pares i conviden altres nens a repetir-lo per participar en un concurs». «Es tracta», diu Vastenavond, «de despertar la vocació per la ciència i mostrar que, realment, no cal molta cosa per fer un experiment i passar una estona entretinguda», així com «demostrar que la química pot ser moltes coses, i que pot semblar màgia però no ho és». Les famílies poden fer arribar els seus vídeos al Repte Experimenta a través de Facebook i Instagram (@retoexperimenta) fins aquest 30 d’abril, amb l’etiqueta #RepteExperimentaCasa. Els guanyadors s’enduran entrades per anar en família al parc Port Aventura (màxim 5 entrades), un joc d’edició especial d’aniversari Quimicefa amb 100 experiments o dos llibres de la col·lecció Experimenta! de Cossetània amb una vintena d’idees per fer experiments. Les dades dels afortunats es publicaran el mateix 30 d’abril a les xarxes i al web www.repteexperimenta, on es poden trobar tots els experiments.De moment, els petits que s’han engrescat amb el Repte Experimenta a Casa hauran après a fer, segur, un fluid no newtonià fluorescent, un punt de llibre amb l’arc de Sant Marí, sabran moure bombolles o un paper amb un globus i hauran creat el seu propi ou saltimbanqui amb vinagre. Tot plegat «fent servir eines i materials que podem tenir a la nostra cuina o per casa o, com a molt, que es poden comprar fàcilment», afegeix Vastenavond. En total hi ha prop de 40 vídeos amb nens a partir de 4 o 5 anys i «hem rebut unes 12.000 visites des de 94 llocs diferents d’Espanya».En la seva versió original, el Repte Experimenta busca un lloc a les aules per a les lliçons més pràctiques i, també de la mà de l’ICIQ, compta amb la participació de padrins de diferents empreses. El programa s’allarga durant quatre setmanes i abasta també la celebració d’una Fira Experimenta amb capacitat per a unes 1.200 persones.