La seva parella passarà a disposició judicial en les properes hores investigada per temptativa d'homicidi

Actualitzada 27/04/2020 a les 11:49

La dona agredida per la seva parella diumenge a Reus està en estat greu ingressada en planta a l'hospital Joan XXIII, segons han confirmat a l'ACN fonts del centre hospitalari. L'home va ser detingut per la Guàrdia Urbana i els Mossos se'n van fer càrrec posteriorment. Ha passat la nit a la comissaria i en les properes hores passarà a disposició judicial, probablement ja dimarts, acusat de temptativa d'homicidi, segons han apuntat fonts policials. El cas es tracta com a violència masclista.Els fets van passar al carrer de l'Escultor Rocamora del municipi. Uns veïns van trucar al 112 en veure un home que sortia d'un edifici tacat de sang.