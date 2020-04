El vial entre l'Escola Francesa i el camp del Reddis s'obrirà i es pavimentarà

El projecte, pressupostat en uns 105.000 euros, es tramita i restarà pendent de la Covid-19

Actualitzada 26/04/2020 a les 20:42

La fi de les inundacions

El camí de la Francesa, espai que discorre pel marge esquerre del barranc de l’Abeurada i que connecta amb l’Escola Francesa de Reus i el camp de futbol del Reddis, espera millores. L’Ajuntament ha redactat un projecte d’obertura i pavimentació del vial, el qual ara acostuma a inundar-se en els dies d’intenses pluges i genera problemes per a l’accés de persones. La intervenció té un pressupost d’uns 105.000 euros i va posar-se a exposició pública a principis d’aquest abril. Fonts municipals precisen al Diari Més que el pas s’ha realitzat per anar completant tràmits i que, tot i que la intenció inicial era executar les feines al llarg d’aquest mateix 2020, la situació generada per la Covid-19 podria alterar, lògicament, aquesta planificació.El vial que es generarà al camí de la Francesa tindrà una amplada de 6,30 metres, distribuït amb una calçada de 5,90 metres i un voral de formigó de 0,40 metres d’amplada, tal com recull el projecte. La calçada estarà formada per dos carrils de sentit oposat, de 2,95 metres d’amplada per carril. El nou vial tindrà un recorregut de 502 metres. Tot i l’existència d’un dibuix previ sobre la intervenció, amb data del 2017, el nou projecte el redefineix per adaptar el vial a la cota dels accessos dels equipaments que l’envolten.El redactat original ja contemplava, «vista la inundabilitat de la zona, definir les mesures de protecció per l’Escola i el camp de futbol» i «crear un vial d’accés segur fins a l’Escola Francesa i el Camí del Mas de la Sènia, que ara han de travessar amb un baden la llera del Barranc de l’Abeurada». L’execució dels treballs es fixa en uns dos mesos i mig a partir del seu inici.La intervenció requerirà executar moviments de terres. Els treballs «s’iniciaran amb la neteja i esbrossada de la capa de 10 centímetres de terreny vegetal que hi ha actualment». Els límits laterals que resultin de les posteriors excavacions es deixaran acabats ja en talús i s’allisaran. S’instal·laran canonades i conductes per als subministraments. Un cop realitzat el moviment de terres «es procedirà al refinat i piconatge de l’esplanada i a l’acabat granular de paviment». No es preveu la disposició de passos de vianants o rampes per a cadires de rodes, «donat que la proposta de zones de vianants es troba a nivell de calçada de la mateixa manera que els accessos de vehicles, amb la qual cosa no es fan necessaris», segons recull el mateix document.Per separar la zona de vial de les propietats privades, «es farà un tancament perimetral amb tanca de simple torsió de dos metres d’alçada, col·locada sobre fonamentacions de formigó». Es garantirà l’accés a les parcel·les «instal·lant noves portes de doble fulla per al pas de vehicles, de tres metres d’amplada». Aquestes portes «seran metàl·liques amb tancament de malla de simple torsió». El projecte descriu que «també es preveu el desplaçament de les portes existents i la posició de la tanca».