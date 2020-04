Creix la llista d'espera a 9 de cada 10 tipus d'operacions quirúrgiques

La suspensió d’intervencions als hospitals del Camp per bolcar-los en la Covid-19 va deixar al març 15 dies de demora afegida

Pròtesis dins els límits

Urgents i oncològiques

L’esforç que, des de fa sis setmanes, estan realitzant els hospitals de la Regió Sanitària del Camp de Tarragona per concentrar personal, instal·lacions i serveis en l’abordatge de l’emergència de la Covid-19 comença a repercutir, també, en les llistes d’espera. En 52 operacions del total de 56 sobre les quals Salut aporta mensualment el detall estadístic va incrementar-se, al març, la quantitat de dies que transcorren entre la inclusió d’un pacient a la llista i la seva entrada a quiròfan.La situació ve donada, tal com confirmen fonts de Salut, per la reorganització dins dels centres sanitaris davant la pandèmia: a principis de març es va acordar la suspensió de les intervencions no urgents i aquelles no vinculades a processos oncològics. Fins ara, de mitjana, el temps d’espera ha crescut ja en 14,92 dies i l’augment afecta 9 de cada 10 tipologies d’intervenció. Del global de 15.627 pacients pendents de ser operats al Camp, 14.870 fan cua en intervencions on la llista d’espera s’allarga a conseqüència d’aquesta paràlisi. Amb els hospitals bolcats, encara, en el tractament del coronavirus, es pot preveure que la tendència s’accentuarà, com a mínim, durant l’abril. Caldrà veure, també, les dates i la velocitat a què reobrin els quiròfans ara reconvertits en llits d’UCI i els criteris que seguirà Salut per reubicar usuaris que tenien fixada l’operació i se’ls va anul·lar.Les intervencions d’obesitat mòrbida –477 dies–, fístula anal –275 dies–, de mama –269 dies–, hèrnia umbilical –246 dies– o les extraccions quirúrgiques de dents –234 dies– són, amb xifres del mes de març fetes públiques pel Departament, les que major demora acumulen.Retard a hematològiquesLes que més retard han sumat coincidint amb la crisi de la Covid-19 han estat, però, les hematològiques, que passen de 108 a 174 dies d’espera tot i haver baixat d’11 a 10 usuaris sol·licitants. També les d’orella –34 dies més–, operacions toràciques –29 dies més– i vasculars –29 dies més–, així com trastorns de concucció cardíaca –31 dies més, tot i baixar de quatre a dos pacients que la necessiten.Només les operacions de varices, del sistema endocrí, del globus ocular i les cirurgies del tub digestiu superior van ser més ràpides que al febrer, i la millora oscil·la únicament entre un i dotze dies depenent del cas. Les intervencions de retina i iris i les del sistema nerviós es troben entre les més àgils amb dades del març.Les estadístiques del Departament Salut mostren un calaix de sastre que, sota el nom altres, aplega diferents cirurgies no especificades. Aquest apartat és, amb tot, el més nombrós i té ara 1.374 persones en llista, així com una espera de 108 dies.Al març, altres 27 tipologies d’intervenció han incrementat els seus pacients en llista. La més destacada és la de pròtesi de genoll, que ha pujat dels 505 del febrer a 536 malalts a finals de març. Aquesta operació, així com la de pròtesi de maluc i la de cataractes, forma part del grup de les que compten amb un termini d’accés garantit inferior o igual a 180 dies. Actualment és la que més espera implica dins d’aquest conjunt però es troba per sota del llistó que Salut marca, amb 133 dies, 17 més que al febrer. L’operació de cataractes, a la que s’hauran de sotmetre en els propers mesos fins a 1.690 persones, exigeix una espera de 87 dies. La intervenció de pròtesi de maluc, amb 246 malalts, requereix 129 dies entre que l’especialista dona llum verda i el cirurgià procedeix a la intervenció.Més enllà de les hematològiques i les de cateterisme cardíac, entre les operacions que mostren ara menys pacients en llista d’espera, segons registres de Salut, hi ha les de còrnia, de retina i iris o les intervencions maxil·lofacials i les de fetge, així com les de nas o les toràciques.El dia 15 de març, l’Hospital Joan XXIII de Tarragona ja va anunciar que «per tal de donar resposta a la crisi del coronavirus, se suspenen les consultes externes, les proves diagnòstiques i també les intervencions quirúrgiques que poden ser ajornades i es preserva l’activitat sanitària urgent i oncològica».També en un comunicat i en les mateixes dates, el Pius Hospital de Valls informava que «les intervencions quirúrgiques que s’ha valorat que es poden ajornar s’han posposat fins a nou avís, i sí que es realitzen les intervencions urgents i oncològiques», prèvia comunicació als usuaris implicats en aquestes operacions concretes.Al seu torn, l’Hospital Sant Joan de Reus va decidir traslladar d’inici la seva activitat quirúrgica a la planta que el CMQ té a l’edifici de l’avinguda de Bellissens, per tal de permetre l’expansió de la capacitat de l’UCI i facilitar així l’atenció dels pacients positius per Covid-19 en un espai centralitzat. La disminució generalitzada de les consultes externes ha propiciat, probablement, que la quantitat de persones a les llistes no hagi tingut una progressió notable i que el creixement afecti més directament els dies en llista d’espera.