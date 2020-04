Reus organitza un acte de comiat a les persones que han mort per la covid 19

La data de l'esdeveniment s'establirà quan les disposicions sanitàries ho permetin

Actualitzada 24/04/2020 a les 13:01

L'Ajuntament de Reus, a través de l'empresa municipal Serveis Funeraris Reus i Baix Camp, organitzarà un acte de comiat a totes les reusenques i reusencs que han mort a causa de la covid 19. La data de l'acte es concretarà tan aviat com les disposicions sanitàries ho permetin. L'acte es farà al Cementiri General de Reus amb un format senzill, i vol ser un record emotiu de la ciutat a totes les persones que han mort a causa de l'epidèmia. Hi seran especialment convidades les famílies i amics de les persones difuntes.D'altra banda, Serveis Funeraris Reus i Baix Camp també planifica les cerimonies de comiat individual de les persones que han mort durant l'emergència sanitària, sigui quina sigui la causa, i que no s'han pogut celebrar durant les darreres setmanes a causa de les mesures de prevenció decretades per evitar la propagació del virus. A partir del moment en què les disposicions sanitàries permetin els actes d’aforament reduït, Serveis Funeraris Reus i Baix Camp es posarà en contacte amb les famílies per tal de proposar-los diverses opcions si volen organitzar els actes de comiat familiar.Amb aquests mesures, l'Ajuntament i Serveis Funeraris Reus i Baix Camp tenen la voluntat de subsanar en la mesura del possible els efectes sentimentals i emocionals que està causant la pandemia.Per tal de complir amb la normativa vigent, l'empresa municipal ha hagut d'ajornar durant aquests dies el servei de Suport al Dol. Mentre no es pugui reprendre el servei propi, s'ofereix a les famílies de les persones difuntes dues opcions alternatives. En el moment que s’aixequi l'ordre de confinament, Serveis Funeraris Reus i Baix Camp anunciarà d'immediat la següent sessió que es pugui programar i celebrar a Mas Pintat.Per una banda, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha posat en funcionament la web app GestioEmocional.cat, a través de la qual cadacú pot avaluar el seu l'estat estat emocional i, si ho desitja, rebre suport d’un professional i obtenir recomanacions per a millorar la situació anímica.I per l'altra, el Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya ofereix assessorament psicològic. Telèfon de contacte 649 756 713 (més informació a copc@copc.cat).