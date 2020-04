L'Ajuntament desmantella l'abocador a un terrat del carrer Sant Vicenç de Reus

Actua de manera subsidiària després de detectar problemes estructurals pel pes de la brossa acumulada

Actualitzada 24/04/2020 a les 12:00

Operaris han iniciat aquest divendres a primera hora la neteja del terrat del número 22 del carrer Sant Vicenç de Reus, que acumulava multitud de bosses de la brossa plenes des de feia més d'un any. Les feines les executa l'Ajuntament de manera subsidiària, tal com va avançar el Diari Més, després que la Guàrdia Urbana constatés les denúncies de veïns de la zona i es personés al lloc, dimecres, per realitzar una primera inspecció. Fonts municipals precisen que almenys una queixa per la situació s'havia registrat a mitjans del passat mes de març a la policia local i que, des de llavors «s'havia estat realitzant un seguiment».La intervenció subsidiària, el cost de la qual l'Ajuntament repercutirà posteriorment en la propietat de l'immoble, es realitza davant el «risc estructural» que representava la quantitat de brossa acumulada al terrat, convertit en un abocador. En detall, segons precisen les mateixes fonts, «el darrer forjat estava sobrecarregat». El titular de l'edifici és una societat. El bloc està completament tapiat i a dins no hi viu ningú. De fet, el mateix Ajuntament s'havia encarregat de barrar portes i finestres de la planta baixa, igualment de forma subsidiària, al 2014. Al número del costat sí que s'ha identificat, però, la presència de persones que ocupen habitatges de manera irregular.Veïns dels blocs de l'entorn s'havien posat en contacte amb aquest rotatiu per denunciar que la brossa sobresortia ja de l'estructura i que tenien por que perillés la solidesa de l'edifici, a més de que tot plegat originés la presència de paneroles o rates. L'empresa de la neteja va acudir al lloc amb la intenció de començar les feines ahir dijous, però finalment no va poder fer-ho i, per això, el procés s'ha posat en marxa avui mateix.