La prova del raval Santa Anna acaba sense consens entre els comerciants

Actualitzada 23/02/2020 a les 20:36

La prova pilot de transformació del raval de Santa Anna en una zona per a vianants, engegada el 29 de novembre i que afronta des d’avui la seva darrera setmana de vigència, deixa balanços diversos i disparitat de punts de vista entre els comerciants d’aquest àmbit de la ciutat, repartits entre el «sí» i el «no» a l’aplicació definitiva del model que s’ha estat testejant. Fonts municipals consultades en relació a què passarà a partir del 29 de febrer amb la fi de la prova es limiten a recordar que aquesta està sent «analitzada i valorada». Recentment han tingut lloc reunions i converses entre les parts i les conclusions «es donaran a conèixer al llarg dels pròxims dies». Les mateixes fonts confirmen al Diari Més que, paral·lelament, «s’està treballant en un projecte executiu per estudiar quin model urbanístic es vol». El raval de Santa Anna ha estat exercint com a «passeig comercial d’ús únicament per a vianants» els divendres, dissabtes, festius d’obertura comercial i vigílies de festius, entre les 11 i les 21 h. Aquest pròxim cap de setmana serà, tal com es va preveure en un principi, l’últim de la prova pilot.

Els botiguers que aposten pel tancament definitiu al pas de vehicles agraeixen la «calma» que es respira al carrer, on «ara hi ha més gent que passeja i s’atura a mirar els aparadors o entra a les botigues» i, tot i que almenys en alguns casos no han registrat un increment de les vendes, tenen en compte que «augmentar els clients no és una cosa d’una dia per l’altre sinó que s’ha de treballar a més llarg termini» però que la limitació de cotxes i motos «sigui com sigui, no perjudica». La majoria d’ells coincideixen, això sí, que la conversió en espai per a vianants «no pot quedar-se tan sols en instal·lar una pilona a l’entrada» sinó que hauria d’anar acompanyada d’altres millores com «més il·luminació, canvis a l’aspecte de la calçada o enjardinament que convidés a la gent a passar-hi». Alguns plantegen l’opció d’allargar la prova pilot «tres mesos més, sis mesos més o els que faci falta, en un període de l’any on les dinàmiques de compra siguin les normals i no les de Nadal, i en altres dies que no siguin només divendres i dissabtes».

Els que s’inclinen per tornar a la situació anterior i que l’accés de vehicles sigui plenament lliure argumenten que «les restriccions compliquen la feina dels repartidors», asseguren que «no venem més però sí que generem inconvenients a la gent que vol passar en cotxe o a les persones amb mobilitat reduïda» i apunten que, a l’entorn més immediat, «tampoc no hi ha una oferta d’aparcaments propers i de baix preu». Sostenen que alguns clients, especialment les persones grans, han deixat d’acudir als seus establiments els dies que el raval està reservat per a vianants i demanen «que es demostri objectivament que és millor que no hi circulin cotxes: se’ns podrien donar números de les persones que han passat pel carrer a peu abans i ara».

El pas de cotxes i motos

Tensions i dificultats derivades de l’activació de la prova pilot han provocat fa pocs dies el pas al costat de la que, al moment d’engegar-se la iniciativa, ocupava el càrrec de cap de carrer al raval de Santa Anna, Maica López. El lloc, que, d’altra banda, s’havia orientat tradicionalment només a la coordinació de l’enllumenat de Nadal, ha quedat així vacant. Com a botiguera, al capdavant d’Atemporal Esthetic Lab, explica que «el fet de no tenir sempre vehicles circulant per aquí i no sentir els clàxons ha suposat un gran canvi en el dia a dia» i constata que «molta més gent ha entrat a preguntar pels serveis que oferim». «Per primer cop, hem tingut animació per festes», afegeix. Al seu torn, des de Rètols i Gravats Prieto expressen que «no estaria de més allargar la prova pilot, fer-la en un altre moment de l’any i ser atrevits, intentar-ho entre setmana. Que s’acabi de comprovar com seria realment el dia a dia i què representaria» tot i que, en tot cas, «tancar no perjudica».

Al bar La Raval de Santa Anna «no estem pitjor ni millor que abans, però el nostre negoci dependrà, com a mínim en part, de com vagin les botigues», apunten, i diuen que «quan passen els cotxes és fàcil que ens vegin i vinguin després a prendre alguna cosa». A la Farmàcia Ornosa es mostren «encantats» amb els resultats de la prova i, si haguessin de triar avui, voldrien que el raval seguís tancat. En canvi, a la botiga Live of Hemp consideren que «el pas dels vehicles ens donava més visibilitat». El punt de vista és similar a la Matalasseria La Glòria, on detallen que «hi ha clients, sobretot persones grans, que han hagut de venir abans de les 11 del matí per poder provar un matalàs que volien o han deixat de venir». Precisen que «si s’hagués fet l’aparcament a la Hispània, hi hauria places a preu reduït, però ara sembla que hi hagi voluntat de desviar-la cap a La Fira» i diuen que «un altre horari, tan sols a la tarda, seria diferent».

Llum i llocs d’aturada

«Els carrers per a vianants són el futur cap al qual s’està caminant a nivell europeu», valoren des de Santi-Per, on recorden que «amb el PSC ja es va preparar tota una corona de pàrquings» i que el raval de Santa Anna «és una opció més senzilla que altres punts perquè té una rèplica per darrere per on es pot circular». Consideren que «caldria posar llum i fer la zona més atractiva» i que «el tancament total no és l’única opció que hi pot haver», però estan a favor de que es faci. A la botiga Vegrà, que va obrir al novembre i, per tant, no coneix l’escenari anterior, precisen que «és important que no quedi ningú enrere i s’hauria de tenir en compte les persones amb mobilitat reduïda». I apunten que «si es tanca, caldria que ens beneficiés a tots» i «podrien fer-se espais per aparcar 10 minuts i comprar». A la Bodega La Parra han notat que «hi passa més gent» i veuen amb bons ulls la zona per a vianants. El pàrquing del Simonet, tot i que no té façana al raval, s’ha mostrat des de l’inici contrari al tancament pel canvi de traçat per a la circulació de vehicles i el nou carril a l’esquerra, el qual «es troba molt sovint ocupat per repartidors».

Concurs pel projecte

El paral·lel a l’anunci de la prova, el govern va comunicar també a la premsa la imminent obertura del «concurs públic del contracte per a la redacció del projecte urbanístic de transformació definitiva del raval de Santa Anna en zona de vianants». Es va parlar d’un sistema «versàtil», amb «paviment a un únic nivell tant de vianants com també de vehicles». El concurs encara no s’ha obert tot i que fonts municipals asseguren que «s’hi està treballant».