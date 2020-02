El minat d'Almoster abastirà d'aigua el Parc de les Olors i el Jardí Agrari

Actualitzada 23/02/2020 a les 20:42

Les obres de recuperació del minat d’Almoster, fins ara en desús, avancen a tocar de l’Escola Mowgli. L’aigua que s’obtingui de la intervenció orientada a activar aquest minat es farà servir per regar, entre altres, el Parc de les Olors, part del projecte de recuperació i millora de la Boca de la Mina i que preveu estar enllestit entre març i abril. També abastirà el futur Jardí Agrari, la creació del qual encara no ha començat.

A principis de la setmana passada s’havia completat ja una primera perforació que permetia veure la circulació d’aigua des de la superfície. El minat d’Almoster es connectarà amb les antigues instal·lacions del Clor Vell –també inutilitzades ara i sobre les quals igualment s’intervindrà– i la planta potabilitzadora, on arriben recursos de la mina de Monterols i del pantà de Riudecanyes. La intervenció compta amb un pressupost de 103.272,5 euros. Tal com ja va anunciar al seu moment l’Ajuntament, l’aigua del minat d’Almoster es farà servir en cru, sense cap tractament, per regar els espais verds de la Boca de la Mina. Operaris explicaven la setmana passada que les actuacions a l’interior del Clor Vell requeriran una feina intensa. L’aigua que sobri del reg del Parc de les Olors i el Jardí Agrari s’impulsarà, a través de la nova canonada, a la planta potabilitzadora per al seu tractament i ús a la ciutat. En cas que no arribi prou aigua del minat d’Almoster, s’ha previst que la canonada sigui reversible, amb la qual cosa la interconnexió també hauria de permetre l’enviament directe (i en cru) d’aigua del minat de Monterols i del pantà de Riudecanyes per al regadiu dels espais que generi la recuperació de la Boca de la Mina.

Un segon pas per 145.000 euros

Els treballs són una primera fase del projecte de recuperació del minat d’Almoster i les antigues instal·lacions del Clor Vell. En la segona meitat de l’any, es preveu fer un altre pas amb una nova actuació de recuperació i adequació d’aquestes instal·lacions que van ser la primera font d’abastament de Reus. Aquesta segona intervenció s’ha pressupostat en 145.000 euros.