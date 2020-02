La desfilada s'ha celebrat aquest matí de diumenge

Actualitzada 23/02/2020 a les 18:44

Aquest matí els carrers de Reus han acollit l'anomenada com rua de lluïment on hi han participat nombroses carrosses que han omplert els carrers de la capital del Baix Camp.A continuació, un resum fotogràfic dels millors moments de la rua.