Disbauxa, festa i gresca omplen els carrers de Reus en la rua de lluïment de Carnaval

El dia gros del Carnaval ha arribat i ha esclatat la gresca pels carrers de la capital del Baix Camp. La rua de lluïment ha arrencat quan passaven uns quinze minuts de les cinc d'aquesta tarda de dissabte a la plaça de la Pastoreta. Des d'aquest punt, els participants han marxat a ritme de la música comercial pel passeig Prim i Sunyer i han recorregut diversos carrers del centre de la ciutat. La desfilada ha estat presidida per Rei Carnestoltes i la Reina.El president de la Federació Reusenca d'Associacions del Carnaval de Reus, Pere Turellols, ha defensat que el Carnaval reusenc és una festa participativa. «És bonic veure'l però si no hi participes no el trobes lluït, no és com en altres llocs que són de plomes», ha subratllat.Pel que fa al consum d'alcohol, Turellols ha apuntat que s'han incorporat colles integrades per joves en els darreres anys i que això ha contribuït que hi hagi més consum durant la rua. «Des que va arrencar el carnaval l'any 1978 sempre s'ha begut. Però ara, hem tingut una gran entrada de jovent que no s'han barrejat amb gent gran i petits. I avui en dia el jovent si no beu no ho gaudeix», ha valorat Turellols. «De mica en mica intentarem que s'adonin que es pot gaudir de diferents maneres, sense beure», ha subratllat. I en aquest sentit, ha recordat que fa anys que es treballa amb una comissió per reduir el consum d'alcohol durant la desfilada.De fet, una de les novetats d'enguany és que s'han habilitat punts d'aigua a la plaça de la Pastoreta i del Mercadal per tal de reduir alcohol. A més, també s'han incorporat dos punts violeta per sensibilitzar al públic i, en cas que sigui necessari, atendre, ajudar i informar a les víctimes de qualsevol classe d'agressió sexista.Un cop acabada la desfilada, la festa continuarà a la plaça del Mercadal amb el discjòquei Ceba i amb el gran Ball de Disfresses a càrrec de l'Orquestra Mitjanit. Aquest any, s'ha avançat mitja hora l'inici del ball de nit, amb l'objectiu de fer més sostenibles els horaris. Amb tot, els actes carnavalescs seguiran aquest diumenge amb la rua matinal i la batalla de confeti. Dilluns serà el torn de l'Expo- profit, dimarts de la Rua Mortuòria del Rei Carnestoltes i els actes del Carnaval s'acabaran dimecres amb la cercavila del Braç Incorrupte de Sa Majestat el Rei Carnestoltes LX.