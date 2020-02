Territori passa enquestes als usuaris pel trasllat dels busos interurbans de Reus

La nova ubicació, a tocar de l’Estació Enològica, permetrà fins a 5 vehicles aturar-se alhora, tindrà un total de 4 marquesines i una vorera àmplia

Actualitzada 20/02/2020 a les 20:45

Enquestes realitzades als usuaris dels autobusos interurbans serviran per perfilar, tal com asseguren al Diari Més fonts del Departament de Territori, la forma definitiva que prendrà el trasllat de les parades actualment localitzades a la plaça de les Oques i els serveis concrets que acompanyaran aquest moviment. En paral·lel al sondeig, l’Ajuntament està treballant de manera coordinada amb la Generalitat, segons precisen fonts municipals, sota el convenciment que el pas resultarà positiu. Per això, es troba a l’espera que la Generalitat tanqui les gestions amb les empreses concessionàries del servei de bus interurbà abans de fer la inversió per condicionar la nova infraestructura. Territori no disposa, almenys a hores d’ara, d’un termini en aquest sentit.

El canvi, anunciat pel govern a principis del 2019, busca descongestionar la plaça de les Oques, que ha quedat petita i saturada per l’increment dels serveis de bus interurbà en els darrers temps. Servirà, també, per donar resposta a una reclamació veïnal: des del setembre de l’any passat pengen a alguns pisos que donen a la rotonda pancartes que demanen que els autocars hi deixin de passar.

Els qui viuen a aquest punt de la ciutat s’han mostrat reiteradament «farts» de patir el «soroll i el fum» que generen els vehicles, que sovint aprofiten l’aturada aquí per «esperar i reajustar-se a l’horari de les rutes o per fer els descansos». També han denunciat els episodis d’«incivisme» en què desemboca l’elevat trànsit de passatgers.

La darrera previsió avançada pel govern contemplava que les parades dels busos interurbans es traslladin, finalment, al carrer Doctor Frias, a tocar de la façana de l’Estació Enològica, de manera que la idea inicial de col·locar-les tot just davant de la Biblioteca Central Xavier Amorós es reformula.

Viatge més curt que a les Oques

En concret, la nova localització busca millorar notablement la situació actual, tant pel que fa als usuaris com als operadors. Segons està previst, s’hi podran aturar de manera simultània fins a un total de cinc autobusos. Els passatgers, a més, tindran quatre marquesines i una vorera molt àmplia que quedarà gairebé exclusivament reservada per al transport. A cada operador se li podrà assignar una parada. Tot plegat busca representar un estalvi de temps però també econòmic: el trajecte serà més curt que cap a la plaça de les Oques perquè no caldrà que els busos facin la regulació al passeig Mata com fan ara.

El govern ha variat el projecte que, en un principi, havia anunciat i que preveia col·locar els nous punts d’aturada dels autocars dins l’aparcament d’àrea blava de la Biblioteca Central. Ho ha fet perquè aquesta àrea, tal com va denunciar al seu moment el Gepec, figura al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) com a zona verda i es troba pendent de desenvolupament. Quan Territori obtingui i processi els resultats de les enquestes realitzades als passatgers, i un cop hagi acabat de donar forma al trasllat, l’Ajuntament estarà en disposició d’activar la inversió en la infraestructura. La previsió inicial amb què es treballava era que les línies de Castellvell i Salou no es moguessin del lloc. Les parades del bus urbà, les quals els veïns no rebutgen, sí que es quedaran íntegres a la plaça de les Oques quan es consumi l’adéu als interurbans.