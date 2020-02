L'Ajuntament de Reus clou el segon any sense ingressos per l'espai dels cines

Axion va rebre al 2019 un 9,2% més d’espectadors però l’acord de cessió del local encara no dona al consistori dret a variables

Actualitzada 20/02/2020 a les 20:15

El tancament de l’exercici 2019 als cines de La Fira Centre Comercial no deixarà, tampoc enguany, cap ingrés a les arques municipals. L’activitat, la qual acaba de completar el seu segon any íntegre oberta al públic, ocupa un local que va ser de propietat municipal durant el temps comprès entre la construcció de l’edifici i principis del 2017. El consistori va renunciar a l’ús de l’espai fa tres anys i va acordar cedir-lo de tornada a la promotora de l’edifici, que en aquell moment era Merlin Properties, per facilitar que s’hi ubiquessin les sales de projeccions, explotades per Cines Axion i les úniques amb què encara ara compta la ciutat.

Tot i que el pas contemplava una contraprestació econòmica per a l’Ajuntament, vinculada als resultats dels cines, fonts municipals detallen al Diari Més que, corresponents al 2019, no han entrat diners. El govern espera dades del nombre d’espectadors per acabar de verificar que no li pertoca cap participació. Al 2018, el primer any amb els cines en marxa, la xifra va ser igualment zero.

El moviment va ser aprovat al ple del gener del 2017 i especificava que l’Ajuntament «renuncia a l’ús del local» amb «la condició que sigui destinat a activitats culturals, d’espectacles públics o recreatives» però «participarà en el 50% dels ingressos variables que s’estableixin com a renda de l’esmentat local entre la concessionària i la titular de l’activitat». I preveia «la participació de l’Ajuntament en el 50% dels ingressos fixes que la concessionària pugui rebre en tot allò que resultés un escreix respecte a l’estructura actual de despeses que l’Ajuntament suporta per la disponibilitat del local». El llavors regidor d’Urbanisme, Marc Arza, va aclarir al ple del febrer de l’any passat, a preguntes del PSC, que «el que es va aprovar i el que vam signar és que Merlin ens pagaria a nosaltres per aquest local a partir d’una determinada afluència d’usuaris al cinema». I precisava que «tal com és normal en qualsevol negoci, durant el primer exercici no hi ha hagut el suficient nombre d’espectadors com perquè comencem a cobrar el variable».

L’entesa per tornar el local a La Fira va prosperar amb els vots en contra dels regidors de la CUP, Cs i PP. El PSC hi va donar suport a canvi que els ingressos que es percebessin es destinessin «a unes entrades socials perquè infants i joves de la ciutat en situacions desfavorides tinguessin accés a activitats culturals». El punt va resultar polèmic perquè, abans que es decidís tornar-lo a La Fira, s’havia parlat d’ubicar al local una biblioteca o un centre cívic. El govern n’ha projectat recentment un, de fet, a la nau del carrer Castellvell i un altre a la plaça Gandhi.

La Fira creix un 8% en visitants

La Fira va anunciar fa pocs dies, en el marc del balanç de l’any passat, que ha assolit un increment del 9,2% en la quantitat d’usuaris de les sales de projeccions, les quals han progressat respecte als registres anteriorment recollits, i prepara noves accions per millorar l’experiència dels visitants, que han estat un 7,9% més que l’any anterior. L’objectiu és mantenir el creixement de les vendes i les afluències que s’han registrat. La Fira treballa també en els actes de celebració del cinquè aniversari, que tindrà lloc al novembre.