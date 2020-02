Els afectats pel pas del Pla de Barris del Carme quedaran deslligats

Ahir van crear una agrupació per poder fer el pas

L’Associació de Veïns L’Harmonia del Carme va celebrar ahir una assemblea general extraordinària amb un total de 14 punts en l’ordre del dia. Tal com precisa el president de l’entitat, Josep Machado, un dels més destacats va ser l’aprovació de la constitució dels veïns amb habitatges afectats pel Pla de Barris del Carme –en detall, pel pas entre Closa de Freixa, el carrer Sant Jaume i el del Vent–, en una agrupació que permetrà dur al ple la desvinculació dels immobles. En total, són al voltant de 17 famílies i tres o quatre comerços. Machado explica que «havíem fet una proposta dins de la Comissió de Coordinació del Carme per tal que el pas s’obri únicament amb dues cases: un solar que existeix ja i una altra casa que possiblement es podria agafar».

A partir d’aquí, «caldrà fer un ple perquè tot plegat es pugui aprovar i tiri endavant» tot i que «la qüestió ja es va parlar a la Comissió». A través de l’agrupació, els veïns signaran per demanar que se’ls retiri l’afectació. Amb el suport de l’associació de veïns «passarà pel ple perquè s’aprovi deslligar-los». El pas implicarà que «els propietaris, per fi, podran fer el que considerin amb els edificis. Per exemple, podran vendre’ls si volen» i «posarà fi a una preocupació gran que tenien i que ha pesat molt a la vida d’aquestes persones». Entre avui i els pròxims dies, «prepararem ja tota la documentació necessària per entrar-la al registre de l’Ajuntament».

Ocupes i inseguretat

L’assemblea també va ratificar la creació dels dos nous gegants en què treballa el barri. I va servir per comentar la situació del servei de recollida de la brossa i les reclamacions sorgides en relació als pipicans, els quals «estan molt bruts, amb clots i fan olor, especialment al carrer Closa de Freixa i a Sant Lluís». «No es tracta de posar la culpa a l’Ajuntament, sinó de demanar que es puguin aplicar solucions», afegeix Machado.

En matèria de seguretat ciutadana, «s’estan fent passos. Hem tingut una altra reunió amb la Guàrdia Urbana, hem vist que hi ha resposta i aquesta setmana hi ha hagut agents patrullant a peu», detalla el president de l’Associació de Veïns L’Harmonia del Carme, que diu que «del que es tracta ara és de que això tingui continuïtat, que no quedi en una cosa d’un dia o d’una setmana». L’incivisme també va centrar un dels punts, així com «les màfies d’ocupes, que és una qüestió que ens preocupa i molt i on s’està avançant però la llei no acompanya». «Nosaltres no tenim res contra la Urbana ni els Mossos, que acudeixen quan truquem, però els jutjats estan molt enredats i necessitem més agilitat en aquest aspecte. No és una cosa que pugui esperar», afegeix Machado.

Ahir també es va aprovar la creació de la figura del gestor d’entitats, la qual l’entitat havia estat perfilant en els darrers mesos per tal que «coordini tots els actes que es facin des de l’associació. Per agenda, a vegades no podem fer front a això i aquest nou càrrec és necessari».