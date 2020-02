Les pedres del capcer de Casa Navàs s'hauran de picar manualment

L’ús de maquines es descarta i la minuciositat de la feina amb les 11 peces de la reconstrucció requerirà més temps del previst

Actualitzada 19/02/2020 a les 20:41

A finals d’aquesta mateixa setmana es farà un mes des de l’inici de les obres per reconstruir el capcer de la Casa Navàs, un dels dos grans projectes de restauració en què avança la propietat de l’edifici modernista. En aquest primer tram, les feines s’han centrat en recrear les onze peces –cinc plafons i sis pinacles– necessàries per la recuperació del capcer, a partir d’elements originals que durant anys van romandre repartits en masos de la família Font de Rubinat i que ara han pogut recopilar-se i catalogar-se. S’utilitza, amb l’aprovació de la Comissió de Patrimoni de la Generalitat, pedra de Vinaixa, que és sorrenca i que resulta fàcil de modelar. La intervenció es duu a terme en un taller de Solsona. Tot i que, en un inici, estava previst treballar les pedres amb maquinària especialment ideada i construïda per a l’ocasió, finalment s’ha constat que l’opció més adient passa per picar-les de forma manual.

El canvi de sistema requerirà «una mica més de temps» per completar les obres, tal com precisa al Diari Més la directora de la Casa Navàs, Sílvia Sagalà. A hores d’ara, encara no s’han fixat nous terminis. Aquesta en concret és la part més complexa de la reconstrucció. Paral·lelament, al Mercadal s’està doblant la bastida que permetrà actuar sobre l’edifici i en pocs dies s’instal·larà una nova lona.

Una altra qüestió que ha quedat resolta és la relativa a la forma com s’evitarà el fals històric, és a dir, com es farà que el capcer reconstruït no sigui confós amb la creació de Domènech i Montaner. Fins ara hi havia damunt la taula diverses opcions: actuar en la textura de les superfícies dels nous elements deixant-les llises i sense marques d’eines, esculpir les formes vegetals de la decoració reduint-ne la volumetria o treballar-les a partir de plans geomètrics i deixar de banda les figures orgàniques que hi havia d’inici. Un cop analitzades totes, tal com concreta Sagalà, s’ha optat per un doble mecanisme que consistirà en variar el grau de relleu i limitar les marques de les eines. Tot plegat quedarà documentat, a més, per escrit i amb fotografies.

El capcer –igual que la torre, que serà objecte d’una segona actuació més endavant– va quedar destruït durant la Guerra Civil, per l’impacte d’una bomba. Els propietaris de la casa, que en aquell moment eren Joaquim Blasco i Maria Font de Rubinat –i que ara són l’empresari Xavier Martínez i l’hereva Dolors Blasco–, van guardar-les en un dels edificis que tenien al carrer de la Presó i van repartir-les després en masos als afores. En total, se n’han trobat deu. Quan culmini la restauració, les pedres seran igualment conservades.

El medalló també hi serà

L’original del capcer, segons informaven des de la Casa Navàs fa alguns dies, estava integrat per cinc plafons disposats en tres nivells i separats per pinacles, tot formant un triangle sobre l’eix de la tribuna i decorat amb flors de cinc pètals i branques. Al mig del pany llis hi havia un medalló circular amb ornaments i s’hi podia distingir la data 1904. La restauració permetrà també recuperar el medalló.